Chàng trai người Thái hiện thực hóa ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh

TPO - Gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ, Lo Đức Việt (xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã xác định chỉ có học tập mới là con đường thoát khỏi bản nghèo. Cố gắng không ngừng, Việt trở thành học sinh dân tộc ít người có tổng điểm bài thi khoa học tự nhiên cao nhất tỉnh Nghệ An và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực, rộng cửa đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Là anh trai cả trong gia đình người Thái ở xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, gia cảnh khốn khó, bố mẹ Việt quanh năm với ruộng đồng, nương rẫy mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Việt nhớ lại những năm tháng ấy thường bữa đói, bữa no nên những bữa cơm có thịt với hai anh em nơi bản nghèo là điều quá xa xỉ. Nhưng em cho biết, mình may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa vì nhà ở gần trường nên lúc học mầm non, tiểu học đi lại cũng thuận tiện, không phải băng rừng, vượt suối đến lớp. Thêm nữa, tuy nghèo nhưng bố mẹ Việt luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hai con học hành.

Lên cấp 2, Việt theo học tại trường nội trú huyện. Từ đây, Việt bắt đầu cuộc sống xa gia đình để tiếp tục hành trình đi tìm con chữ. Kết thúc THCS, Việt thi đỗ vào Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Lúc Việt vào lớp 10, mẹ của em đi khám và phát hiện bị u tuyến giáp. Sau ca phẫu thuật, mỗi tháng chi phí thuốc thang điều trị cho mẹ Việt là hơn 1 triệu đồng. Với gia đình hộ nghèo, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Biết tình trạng sức khỏe của mẹ, Việt rất lo lắng. Nhưng em lấy đó là động lực để quyết tâm học tập tốt hơn.

Lo Đức Việt chia sẻ: “Cùng với những bạn học khác, bản thân em được các thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và chỉ bảo học tập rất ân cần. Chính những điều bình thường, giản dị đó đã giúp chúng em trưởng thành”.

Với sự nỗ lực vượt khó của bản thân, suốt 12 năm học, Lo Đức Việt luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Đặc biệt, năm lớp 12, Việt đạt giải Ba môn Vật lý và giải Khuyến khích môn hóa học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Việt đạt tổng điểm 53,20, cụ thể (Toán: 8.20; Ngữ văn: 9.50; Vật lý: 9.0; Hóa học: 9.75; Sinh học: 8.75; KHTN: 9.17; Tiếng Anh: 8.00) – trở thành học sinh dân tộc ít người có tổng điểm bài thi khoa học tự nhiên cao nhất tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ về phương pháp học, nam sinh nhấn mạnh: Đầu tiên em nghĩ điện thoại hay máy tính nếu không sử dụng đúng cách sẽ rất dễ gây ra hậu quả xấu. Do vậy, em thường dùng phần lớn thời gian sử dụng điện thoại để lên mạng tìm những bài học, kiến thức phục vụ cho việc học và thi cử. Nhờ đó em tự học được rất nhiều.

"Riêng với những môn tự nhiên, nếu gặp một bài khó em có thể dùng cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ, vì theo em thấy mình đã giải được bài ấy thì những bài cùng mức độ mình sẽ chinh phục được. Trong lớp, em thường hay tranh luận với thầy giáo, đó cũng là một cách mình hiểu bài và nhớ lâu hơn", Việt nói thêm.

Nhằm đỡ gánh nặng cho gia đình, Việt đã chọn Học viện An ninh Nhân dân thuộc Bộ Công an để theo học. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Việt ra Hà Nội tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Học viện An ninh Nhân dân. Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực, Việt thở phào vì cộng với điểm xét tuyển đại học các môn tổ hợp, em đạt 25,35 (cao hơn điểm chuẩn năm 2023 gần 5 điểm). Với kết quả này, chàng trai người Thái Lo Đức Việt rất rộng cửa thành tân sinh viên Học viện An ninh Nhân dân. Có được ngày hôm nay, Việt luôn biết ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô, nhà trường quan tâm, dìu dắt để em nên người…

Nói về học trò của mình, cô Trần Thị Liên - giáo viên dạy Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp 12A1, Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An cho biết: “Lo Đức Việt là một học sinh ngoan, có chí tiến thủ trong học tập. Tuy gia đình khó khăn và điểm thi đầu vào cấp 3 không được cao nhưng với sự nỗ lực của mình, em đã trở thành học sinh dân tộc ít người đạt điểm cao nhất khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được tỉnh tuyên dương. Ngoài em Việt, lớp 12A1 còn có 4 học sinh khác trong danh sách khối khoa học tự nhiên được tỉnh tuyên dương dịp này”.