Hè nhiệt huyết - Thắp sáng ước mơ tại Quảng Bình

TPO - Chia sẻ những khó khăn của học sinh trước thềm năm học mới, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phối hợp cùng Huyện Đoàn Quảng Trạch tổ chức chương trình “Hè nhiệt huyết - Thắp sáng ước mơ” nhằm vận động và kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường…

Chương trình “Hè nhiệt huyết - Thắp sáng những ước mơ” là món quà ý nghĩa, góp nhặt và trao gửi yêu thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên và tạo điểm tựa vững chắc cho các em vững tin vào cuộc sống, vượt lên hoàn cảnh phấn đấu trở thành những công dân tốt, công dân gương mẫu của xã hội.

Nối tiếp thành công của chương trình được tổ chức vào năm 2023, chương trình “Hè nhiệt huyết - Thắp sáng ước mơ” năm 2024 do Đoàn thanh niên Công an huyện Quảng Trạch và Huyện Đoàn Quảng Trạch đã kêu gọi được từ các mạnh thường quân, các chiến sĩ công an huyện gần 100 triệu đồng để dành những suất quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Tại chương trình này, 20 học sinh khó khăn của xã Quảng Đông (Quảng Trạch - Quảng Bình) đã trực tiếp nhận được số tiền là 1.500.000 đồng sau buổi phát động. Số tiền còn lại các chi đoàn của các xã sẽ trao trực tiếp cho những học sinh khó khăn nhất.

Thượng tá Lê Ngọc Nghị - Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch chia sẻ: Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho chương trình thực sự là việc làm hết sức ý nghĩa, chúng ta đã cùng nhau góp phần quà nhỏ, một bữa ăn sáng hay đơn giản chỉ là những lời ca, tiếng hát trong chương trình… đó là động lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, truyền cho các em ngọn lửa, niềm tin và thắp sáng những ước mơ và hoài bão của các em phía trước…