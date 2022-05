Ngày hội sáng tạo của thanh niên công nhân Lạng Sơn

TPO - Tại công ty nhiệt điện Na Dương (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vừa diễn ra “Ngày hội sáng tạo trong thanh niên công nhân” năm 2022 do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức

Dự chương trình có anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Lộc Bình, lãnh đạo công ty nhiệt điện Na Dương và gần 100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) công nhân, tuổi trẻ địa phương

Tại chương trình, Hội LHNT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã trao Bằng khen cho 10 ĐVTN công nhân là thợ trẻ giỏi có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, cũng diễn ra các hoạt động sôi nổi như: Văn nghệ giao lưu, tổ chức cuộc thi, tranh tài giữa 4 đội thi công ty Than Na Dương và Công ty nhiệt điện Na Dương. Kết quả giải Nhất thuộc về đội 1 Than Na Dương, giải Nhì thuộc về đội 2 Nhiệt điện Na Dương, đồng giải ba thuộc về đội 2 Than Na Dương và đội 1 Nhiệt điện Na Dương.

Ngoài ra, tuổi trẻ địa phương còn có dịp thăm quan và tìm hiểu quy trình vận hành và sản xuất của công ty Nhiệt điện Na Dương.