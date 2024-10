Ngày hội ngộ của những người xây dựng nên hồ Đại Lải

TPO - Ngày 22/10, Ban Liên lạc Đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng hồ Đại Lải (Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Dịp này, Báo Tiền Phong kêu gọi và dành tặng 55 suất quà và 10 triệu đồng cho các cựu TNXP của đơn vị.

Chương trình được tổ chức tại Nhà sáng tác Đại Lải nằm bên hồ Đại Lải với sự tham dự của các đại biểu và hơn 200 cựu TNXP tham gia xây dựng hồ Đại Lải.

Các báo cáo tại chương trình cho biết, công trình hồ Đại Lải được khởi công xây dựng ngày 17/10/1959 với sự tham gia chủ lực của TNXP, cao điểm lên đến hơn 1.200 TNXP trong hơn 3 năm.

Công trình đã biến vùng đất khô cằn, sỏi đá, đầm lầy bỏ hoang thành hồ nước phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp của 2.900 ha thuộc Thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ngày nay.

Bên cạnh đó, hồ còn phục vụ nước sinh hoạt dân sinh và các khu công nghiệp lân cận. Ngày nay, hồ Đại Lải trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, có khu nghỉ dưỡng sang trọng, hàng đầu thế giới.

Ông Lê Đức Thịnh, Trưởng ban Liên lạc đơn vị TNXP xây dựng hồ Đại Lải cho biết, hơn 1.200 cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải theo thời gian đã mất vì tuổi cao, bệnh tật; người trẻ nhất hiện nay là 83 tuổi. Vì vậy, lễ kỷ niệm lần này được tổ chức ngay tại hồ Đại Lải là dịp hội ngộ quan trọng để các đồng đội ôn lại kỉ niệm, tự hào về công trình mình đã từng góp sức xây dựng thời thanh xuân.

Theo ông Thịnh, những năm 1960, thiết bị, máy móc vô cùng thô sơ nhưng lực lượng TNXP với vai trò chủ lực, xung kích, là đội quân kĩ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại công trường xây dựng hồ thuỷ lợi Đại Lải lúc đó không lúc nào ngớt tiếng búa, tiếng đục, đầm nền, khoan cát. Chỉ trong hơn 3 năm, nhiều bờ đập vững chắc, kiên cố đã hoàn thành, tạo nên công trình hồ nước rộng 530ha, dung tích 31 triệu m3.

Ông Nguyễn Tiến Thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên đại diện chính quyền địa phương tri ân các cựu TNXP đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông Thông cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt chủ trương xây dựng tượng đài TNXP xây dựng hồ Đại Lải nằm cạnh hồ, hiện đang trong quá trình chuẩn bị mặt bằng để khởi công. Ngoài ra, thành phố Phúc Yên bố trí một phần diện tích tại nhà điều hành BQL hồ Đại Lải để trưng bày những kỷ vật của TNXP xây dựng hồ Đại Lải để phục vụ khách đến thăm quan, ghi nhận công lao to lớn của các TNXP tham gia xây dựng nên hồ Đại Lải.

Nhân lễ kỷ niệm, nhiều đơn vị đã đến chúc mừng, tri ân các cựu TNXP. Trong đó, báo Tiền Phong kêu gọi, dành tặng 50 suất quà các các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn (gồm dầu gội, dầu xả, dung dịch vệ sinh do thương hiệu Cỏ cây hoa lá tài trợ) và 5 quạt điện cho các thành viên Ban Liên lạc của đơn vị (quà tặng do Tập đoàn Kangaroo tài trợ) và 10 triệu đồng (do Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên và bạn đọc báo Tiền Phong ủng hộ).

Thay mặt các cựu TNXP tham gia xây dựng hồ Đại Lải, ông Tạ Quang Định (89 tuổi) chia sẻ: “Lớp thanh niên tham gia xây dựng hồ nay đã ngoài 80 tuổi, nay được trở về thăm thật vui mừng, hân hạnh. Đây là dịp để lại cho chúng tôi dấu ấn kỷ niệm sâu sắc, để biết ai còn, ai mất. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong ban liên lạc, bạn đọc báo Tiền Phong và các đơn vị đã dành những phần quà đặc biệt, tri ân chúng tôi”.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá: “Hơn 1.200 TNXP đã biến vùng đất khô cằn, sỏi đá đầm lầy bỏ hoang thành hồ Đại Lải cung cấp nước hai vụ lúa trong năm. Công trình đưa sản lượng thu hoạch lúa của tỉnh Vĩnh Phúc tăng trên 10.000 tấn/năm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và tặng nguồn lương thực cho quân đội đánh thắng giặc Mỹ. Ngày nay, không chỉ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, hồ Đại Lải trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, có khu nghỉ dưỡng sang trọng, hàng đầu thế giới".