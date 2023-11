Ngày hội Mega Sale Gofood 09/12 - 10/12 - Giảm giá lên đến 40%

Cơ hội hiếm có “sale up to 40%” cho những ai muốn thưởng thức thực phẩm hảo hạng tiêu chuẩn thế giới ngay tại Gofood. Người tiêu dùng có cơ hội mua các sản phẩm với giá cực kỳ ưu đãi như thịt bò Obe, sườn hoàng đế bò Mỹ, sườn non rút xương cao cấp… và hàng loạt các mặt hàng khác.

Thông tin về Mega Sale Gofood 09/12 -10/12 Mega Sale là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tri ân khách hàng đã luôn yêu mến, tin tưởng và ủng hộ để Gofood trở thành thương hiệu dẫn đầu trên thị trường. Vào ngày 09/12 -10/12, Gofood tung ra các ưu đãi và khuyến mãi cực hấp dẫn dịp cuối năm. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn và gia đình thưởng thức sản phẩm tiêu chuẩn thế giới ngay tại Gofood. Chương trình được áp dụng cho cả online và offline ở Hà Nội và TPHCM. Chương trình sắp bắt đầu khởi động nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Những chương trình khuyến mãi hấp dẫn của Mega Sale Gofood Tại ngày hội Mega Sale Gofood lần này, đơn vị đã tung ra rất nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả các mặt hàng cao cấp. Cụ thể: Đơn hàng đặt trước (06/12 - 08/12) giảm giá lên đến 20% cho các mặt hàng thịt, hải sản như: sườn hoàng đế bò Mỹ, sườn non rút xương cao cấp, thịt má heo Iberico, cá tuyết Nam Cực… Đặc biệt nhất vào ngày 09-10/12 giảm giá lên đến 40% bao gồm các sản phẩm như: Ba chỉ bò Mỹ, Lõi nạc vai, Sườn hoàng đế, Sườn non rút xương, Thăn lưng bò Úc, Thăn bò Obe, Lõi vai Obe, Combo nướng,... Gofood là đơn vị chuyên cung cấp thực phẩm nhập khẩu cao cấp như: thịt bò Mỹ (Black Angus, Wagyu), thịt bò Úc (bò Wagyu Úc, thịt bò Úc tươi Homestead và thịt bò hữu cơ Obe), thịt bò Nhật (Kobe, Wagyu). Hiện tại Gofood đang là thành viên chính thức của Hiệp hội Kobe Nhật Bản. Đây là giống thịt bò đắt đỏ được thế giới săn đón. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị ngon ngọt của thịt, tan chảy ngay đầu lưỡi. Đối với nhóm mặt hàng hải sản cũng không kém phần sôi động khi được giảm giá đến 30% trong ngày chính hội 09-10/12. Các sản phẩm hải sản bao gồm: Cá hồi Nauy, cá trích ép trứng Nhật Bản, tôm Tempura, tôm bóc nõn Gofood,… Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global GAP và Organic. Những phần fillet cá hồi Nhãn Hiệu Seafood from Norway do Hội Đồng Thủy Sản Na Uy cấp phép tại Gofood giòn ngọt, ngậy thơm cùng hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, giúp bạn chế biến được thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng. Cũng trong dịp ưu đãi Mega Sale 09-10/12 này, giảm giá đến 40% cho các nhóm gia vị: Sốt ướp Bulgogi, nước tương Dashi cao cấp, nước cốt lẩu thái, nước tương chấm thịt Ssamjang… Ngoài ra, bạn cũng không thể bỏ qua nhóm sản phẩm cao cấp được giảm giá đến 20% bao gồm: Mật ong Úc, lươn nướng cao cấp Kyushu Nhật Bản, gan ngỗng Pháp… Không dừng lại ở đó khi mua hàng tại cửa hàng Gofood vào dịp siêu sale này, bạn còn có cơ hội tham gia vòng quay may mắn 100% có quà là các loại gia vị, các sản phẩm đồ gia dụng, đồ uống cao cấp. Gofood - Chuỗi bán lẻ thực phẩm cao cấp hàng đầu Việt Nam Được thành lập năm 2016, Gofood là cầu nối giữa người tiêu dùng Việt với các loại thực phẩm nhập khẩu từ các nền ẩm thực hàng đầu thế giới. Với vị thế dẫn đầu thị trường bán lẻ thực phẩm, Gofood luôn mang đến trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng đi kèm với chất lượng sản phẩm làm trung tâm của sự phát triển bền vững. Đây chính là lý do Gofood nhận được sự yêu mến và lòng tin của người tiêu dùng cũng như giữ được vị trí dẫn đầu trên thị trường hiện nay. Thông tin liên hệ Hệ thống cửa hàng thực phẩm cao cấp Gofood - thuộc sở hữu và sáng lập bởi Công ty TNHH thương mại quốc tế FBC: Giao hàng tận nơi tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận Hotline đặt hàng: 1900 3220 Fanpage: https://www.facebook.com/gofood.vn Website: https://gofood.vn P.V