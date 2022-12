Ngành thuế 'bội thu' gần 1,5 triệu tỷ đồng

TPO - Năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 285.200 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 15/12, Tổng Cục Thuế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh. Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán. Đặc biệt, 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh tăng mạnh gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%. Có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 24,6%; lệ phí trước bạ tăng 21,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%... Có 63/64 đơn vị thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, TPHCM và Hà Nội cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng. Thu từ khối doanh nghiệp lớn dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245.000 tỷ đồng. Cả nước có 8 địa phương thu thuế trên 30.000 tỷ đồng, 4 địa phương trên 20.000 tỷ đồng và 18 địa phương cán mốc trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2022 cơ quan thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành thuế cũng tăng cường công tác chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức rà soát, phân tích rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoàn thu. Ngành thuế cũng phối hợp với cơ quan Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, tờ khai nhập khẩu, lô hàng xuất khẩu, xác minh việc thanh toán qua ngân hàng và các giao dịch kinh tế phát sinh để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Sau 8 tháng triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế, tính đến nay đã có 42 nhà cung cấp nộp với tổng số thuế thu được là 3.444 tỷ đồng. Các nhà cung cấp đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Thụy Sĩ, Úc… Đáng chú ý, 6 nhà cung cấp gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple là những đơn vị nắm giữ phần lớn thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả ngành thuế đã đạt được. Theo Bộ trưởng, kết quả thu ngân sách năm 2022 là thành công lớn, thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của toàn ngành thuế. Cùng với đó, để đáp ứng cho việc tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT), ngày 15/12, Tổng cục Thuế chính thức kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin TMĐT. Cổng thông tin TMĐT nhằm đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh và trực tiếp tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT. Cổng thông tin TMĐT có 3 chức năng chính: Hỗ trợ cho sàn TMĐT cung cấp thông tin, hỗ trợ sàn khai thuế thay cho cá nhân, hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên Cổng. Sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin định kỳ hằng quý kể từ kỳ cung cấp thông tin quý 4/2022, với thời hạn cung cấp thông tin vào ngày 31/1/2023. Với các kỳ tiếp theo, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo. Thông tin do sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp sẽ được tập trung về kho cơ sở dữ liệu của ngành thuế và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xử lý, phân tích thông tin. Đồng thời, cơ quan thuế toàn quốc sẽ được phân quyền khai thác thông tin để quản lý thuế theo rủi ro. Thu ngân sách nhà nước ‘về đích’ sớm Phối hợp thu ngân sách nhà nước: Bước đi quan trọng tiến tới hình thành Kho bạc số Quỳnh Nga