Thu ngân sách nhà nước ‘về đích’ sớm

TPO - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 “về đích” sớm so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc trung ương chiếm hơn 54% cả nước. TPHCM dẫn đầu cả nước khi hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ tháng 10/2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021. Các khoản thu vượt dự toán gồm: Thu nội địa đạt 110,5% dự toán, tăng 13,5%. Thu từ dầu thô vượt 144,6% dự toán (giá dầu bình quân khoảng 105,2 USD/thùng, tăng 45,2 USD/thùng so dự toán), tăng 77,6%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 132,4% dự toán, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm hơn 54% ngân sách cả nước. Trong đó, TPHCM dẫn đầu thu ngân sách cả nước.

Cụ thể, lũy kế 11 tháng năm 2022, thu ngân sách TPHCM đạt 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Đứng thứ 2 là Hà Nội với tổng thu ngân sách 308.500 tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải Phòng xếp thứ 3 với luỹ kế thu ngân sách 11 tháng đạt 95.036 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo đó, Đà Nẵng với tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20/11 đạt 21.253 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Xếp cuối cùng, Cần Thơ với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 11 tháng đạt 13.635 tỷ đồng, bằng 77,67% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 13,89% so với cùng kỳ.