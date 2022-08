Thu ngân sách trên 1,2 triệu tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2022

TPO - Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2022 ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, thu từ dầu thô và thu thuế thu nhập cá nhân đã “cán đích”.

Ngày 31/8, Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 đạt khá so mức thực hiện cùng kỳ 8 tháng nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ. Có đến có 16/19 khoản thu, sắc thuế và có 60/63 địa phương đạt 68% so dự toán.

Các khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 74,7% so với dự toán và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 98,9% và tăng 27,7 so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu từ dầu thô ước đạt 51.085 tỷ đồng, bằng 181,2% so với dự toán (trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 107,3 USD/thùng, sản lượng ước đạt 5,7 triệu tấn).

Thu nội địa ước đạt 951.789 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán và bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 197.600 tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán năm, chuẩn bị "cán đích" và tăng ấn tượng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm với nhiều khoản thu vượt trội với nhiều khoản thu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế kiến nghị, cơ quan thuế cần điều chỉnh một số chính sách thuế như thuế thu nhập cá nhân. Theo phản ánh của nhiều người làm công ăn lương, hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp và đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với việc hàng loạt mặt hàng phục vụ đời sống tăng giá.