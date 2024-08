Ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

TPO - Ngày 9/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Thanh Ba đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, sáng 3/8, bà N.T.M (SN 1955, cư trú tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba) nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là "cán bộ điều tra Bộ Công an". Người này thông báo rằng bà M là "đối tượng điều tra" trong một vụ án liên quan đến "buôn bán thuốc và dụng cụ y tế kém chất lượng" và yêu cầu bà cung cấp các thông tin cá nhân như hoàn cảnh gia đình, số tiền vay ngân hàng, tài khoản và số tiền hiện có. Người lạ yêu cầu bà M không được cho bất kỳ ai khác biết về cuộc gọi, nhằm không làm ảnh hưởng đến "quá trình điều tra". Khi biết bà M có 15 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà chuyển số tiền này để tránh bị tố cáo, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bà. Hoảng sợ và lo lắng, bà M đã định ra ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên, nhờ vào sự cảnh giác, bà đã đến Công an huyện Thanh Ba để xác minh thông tin. Tại trụ sở Công an huyện Thanh Ba, cán bộ trực ban đã giải thích cho bà M về hành vi lừa đảo của các đối tượng, giúp bà bảo vệ được tài sản của mình. Hiện, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện các dấu hiệu lừa đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng để phòng tránh các tình huống tương tự. Minh Đức