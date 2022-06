Ngã xuống đường sau va chạm giao thông, nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong

TPO - Hai chiếc xe máy đang lưu thông trên đường Lê Thị Trung ở Bình Dương thì bất ngờ xảy ra va chạm. Một nữ sinh trên xe máy ngã xuống đường bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Khoảng 8h30 sáng 9/6, 2 xe máy xảy ra va chạm khiến nữ sinh ngã xuống đường Lê Thị Trung (đoạn gần chợ An Cơ, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), đúng lúc này xe tải mang BKS: 61C-356.94 chạy chiều ngược lại không kịp xử lý cán qua người khiến Lê Thị Ly N. (20 tuổi, nữ sinh viên trường Đại học Sài Gòn, quê Hà Tĩnh) tử vong, người đi xe máy còn lại may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.



Ghi nhận tại hiện trường, hai xe máy nằm chồng lên nhau, hư hỏng nặng. Xe tải nằm bên làn đường ngược lại, cả 3 phương tiện chắn hết cả 2 làn đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, CSGT TP.Thuận An đã có mặt để xử lý hiện trường, trích xuất camera quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.