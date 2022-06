Bắt giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm 3 người chết ở Hòa Bình

TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải chở đất trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Chiều 7/6, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Thuỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Doanh là người cầm lái chiếc xe tải chở đất mang biển kiểm soát 29H - 77016 trong tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 4/6 tại Km 472 + 950 đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hình ảnh ghi lại qua video hành trình từ một ô tô khác cho thấy, chiếc xe tải chở đất phóng nhanh vượt ẩu, va chạm với máy xúc ở làn cùng chiều sau đó đè bẹp chiếc ô tô con chở 4 người ở làn ngược chiều. Hậu quả khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nhưng may mắn sống sót.

Sau khi ra trình diện nhà chức trách, lời khai ban đầu của tài xế Nguyễn Văn Doanh cho biết nguyên nhân là do đoạn đường lúc ấy dốc nên bị mất phanh, không kiểm soát được tay lái khiến xe bị lật.

Chiếc xe tải do Nguyễn Văn Doanh điều khiển cũng được xác định đã cơi nới thùng khác xa so với kích thước lưu tại trung tâm đăng kiểm.