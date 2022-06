Vụ xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong: Nạn nhân thoát chết ngồi ở vị trí nào ?

TPO - Nam thanh niên thoát chết trong vụ xe ô tô tải chở đất đè bẹp ô tô con khiến 3 người tử vong, là người ngồi ở vị trí ghế phụ, cạnh ghế lái. Theo phản xạ, lúc bị xe tải đè lên, nam thanh niên lấy hai tay ôm chặt đầu rồi ngồi gập người xuống.

Anh Hà Văn Thanh (SN 2002) ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa)- Nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn cho biết: Nhà anh P.V.T (SN 1991, lái xe tử vong trong vụ tai nạn) ở cùng làng với Thanh. Bố mẹ của Thanh đi làm thuê trong miền Nam nhiều năm nay không về nhà, còn Thanh đi làm công nhân ở ngoài Bắc Ninh. Dịp này, bố mẹ của Thanh ở miền Nam có kế hoạch về quê chơi nên Thanh xin nghỉ làm về nhà trước một ngày, dọn dẹp nhà cửa để đón bố, mẹ.

Theo đó, biết anh P.V.T là người cùng làng lại chạy xe dịch vụ, nên Thanh gọi điện cho anh P.V.T ra đón về. Anh P.V.T đón Thanh từ lúc 12h30 ngày 4/6, sau đó đi vòng qua Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đón thêm khách, trên đường về thì xảy ra tai nạn.

Khi xe đến đón, Thanh ngồi ghế trước, còn 2 khách đón sau ngồi ghế phía sau. Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 15h30, lúc này Thanh đang ngồi xem điện thoại thì thấy anh P.V.T bấm còi xe liên tục. Sau đó, chiếc xe tải lao tới theo hướng ngược chiều và đè lên xe của Thanh đang đi.

Theo phản xạ, lúc bị xe tải đè lên, Thanh lấy hai tay ôm chặt đầu rồi ngồi gập người xuống. Một lát sau Thanh tỉnh lại thì thấy tối om, toàn bộ cơ thể bị đè không cử động được. Thanh dùng sức lực yếu ớt của mình để gọi lái xe và 2 người khách phía sau nhưng không có âm thanh trả lời. Sau đó Thanh có kêu cứu nhưng lúc này chưa ai nghe được tiếng kêu của Thanh do đất lấp kín xe.

Mặc dù tay bị mắc kẹt, nhưng chiếc điện thoại Thanh vẫn đang cầm. Thanh nỗ lực bấm gọi cho bạn của lái xe Toàn (người này cũng làm nghề lái xe dịch vụ) để thông tin việc xe bị tại nạn. Anh này nghe cuộc gọi của Thanh và nói Thanh cố gắng lên, anh ấy đang chạy phía sau gần tới. Tiếp sau đó, Thanh đã thực hiện được cuộc gọi về nhà thông báo cho người thân biết vụ tai nạn để đến ứng cứu.

Lúc đó, có một thanh niên tiến sát lại gần cửa xe, nghe có tiếng người, Thanh tiếp tục kêu cứu. Người này đã nghe được tiếng kêu cứu của Thanh rồi thông báo cho mọi người xúc bỏ đất đang lấp chiếc xe con, dùng phương tiện là máy xúc nhanh chóng đưa Thanh ra ngoài đi cấp cứu.

Như Tiền Phong đã đưa tin,vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 4/6 tại Km 472 + 950 đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Qua video hành trình từ một ô tô khác, chiếc xe ben chở đất bị lật, dẫn đến việc đè lên một chiếc ô tô con đang đi ngược chiều.Vụ tại nạn khiến lái xe và 2 người ngồi phía sau xe tử vong, anh Hà Văn Thanh may mắn thoát chết. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân lái xe gây ra vụ tai nạn này là do đoạn đường lúc ấy dốc nên bị mất phanh, không kiểm soát được tay lái khiến xe bị lật. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã tạm giữ người điều khiển xe ben chở đất gây tai nạn là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội).