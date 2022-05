Trên đường đến viện chăm con ốm, đôi vợ chồng gặp tai nạn tử vong

TPO - Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ký quyết định khen thưởng đối với anh Đinh Văn Chiến (30 tuổi, trú ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) do có hành động dũng cảm giải cứu thành công chiếc xe máy chở 3 người bị mất phanh trên đèo Tam Đảo.

Theo chuyên gia, trận mưa lớn xảy ra ở Hà Nội chiều 29/5 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu là hiện tượng "mưa dông nhiệt", do ảnh hưởng của rãnh thấp.

TPO - Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.