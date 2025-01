Nga sẵn sàng đàm phán về bảo đảm an ninh cho Ukraine

TPO - Mátxcơva sẵn sàng thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/1, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về xung đột Nga - Ukraine cũng phải diễn ra trong khuôn khổ Á - Âu để giải quyết các vấn đề địa - chính trị lớn hơn.

“Mọi người từ lâu đã hiểu điều này. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Ukraine, mà là về việc Ukraine được sử dụng như một công cụ để làm suy yếu vị thế của Nga trong khuôn khổ an ninh châu Âu. Đương nhiên, các mối đe dọa ở sườn phía tây của chúng tôi, dọc theo biên giới của chúng tôi, phải bị vô hiệu hóa, vì chúng là một trong những nguyên nhân gốc rễ chính của cuộc xung đột. Những mối đe dọa này có thể chỉ được giải quyết thông qua các thỏa thuận toàn diện. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev. Tuy nhiên, khuôn khổ Á - Âu sẽ đóng vai trò then chốt”, ông Lavrov khẳng định.

Theo Ngoại trưởng Nga, sự quan tâm đối với các cuộc điện đàm và gặp gỡ tiềm năng giữa lãnh đạo Nga - Mỹ xuất phát từ vai trò của Nga trong hệ thống an ninh châu Âu.

Cùng ngày, Trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với KP.RU, rằng việc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine chỉ nên diễn ra giữa Mátxcơva và Washington mà không nên có sự tham gia của các đại diện khác của phương Tây.

"Nói về triển vọng cụ thể của những diễn biến tiếp theo, chúng tôi tôn trọng tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Tôi đề xuất rằng các cuộc đàm phán về Ukraine nên được tổ chức giữa Nga và Mỹ mà không có sự tham gia của các nước phương Tây khác. Không có gì để thảo luận với London hay Brussels”, ông Patrushev nói.

Cũng theo trợ lý tổng thống Nga, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) "từ lâu đã không có quyền lên tiếng thay cho nhiều thành viên của mình, chẳng hạn như Hungary, Slovakia, Áo, Romania, và một số quốc gia châu Âu khác quan tâm đến sự ổn định ở châu Âu và có chính sách hợp lý đối với Nga".

Minh Hạnh