Nga nói 'không cung cấp đảm bảo an ninh cho ông Biden trong chuyến thăm Kiev'

TPO - Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) - ông Alexander Bortnikov hôm 21/2 cho biết Mátxcơva không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó khi bình luận về chuyến thăm đã nói về "sự đảm bảo an toàn" cho nhà lãnh đạo Mỹ từ Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Washington đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm với “mục đích giảm xung đột”. Ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về phản ứng của Nga.

“Mỹ đã thông báo cho Nga về chuyến thăm Kiev của ông Biden thông qua các kênh ngoại giao”, ông Bortnikov nói sau bài phát biểu thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Quốc hội liên bang. “Tuy nhiên chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào.”

Người đứng đầu FSB lưu ý rằng Mátxcơva và Washington đang tiếp tục hợp tác an ninh, chủ yếu trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế.

Dù vậy, sự hợp tác này hiện đã “khác xa so với trước đây”, ông Bortnikov nhận định. “Không ai hưởng lợi từ việc giảm liên lạc. Mọi người đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ này.”

Ông Bortnikov cho biết Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra. Ông khẳng định rằng "chính phương Tây đứng sau mối đe dọa đến từ các cơ quan an ninh Ukraine". Nga đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Ngày 21/2, Tổng thống Biden đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cam kết viện trợ quân sự thêm 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm " bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát".

Còi báo động không kích đã vang lên ở Kiev trong chuyến thăm của ông Biden, nhưng không có báo cáo nào về các cuộc không kích của Nga vào thời điểm đó.

