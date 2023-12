Nestlé Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để kiến tạo giá trị bền vững

Trước những thách thức và vấn đề cấp bách trái đất đang phải đối mặt như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu, việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững để doanh nghiệp góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, xuyên suốt gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Nestlé luôn nỗ lực với các hành động cụ thể trên các lĩnh vực như đem đến các giải pháp dinh dưỡng cho người Việt, nâng cao sinh kế cho cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ và tái tạo môi trường tự nhiên.

Năm 2023, không chỉ cam kết, Nestlé Việt Nam tiếp tục đi tiên phong với những hành động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh, sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nỗ lực hướng đến nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Nestlé liên tục cải tiến thiết kế bao bì nhằm giảm và loại bỏ những phần vật liệu không cần thiết, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, thay thế bằng nguyên liệu thân thiện môi trường. Các hoạt động này đã giúp Nestlé Việt Nam giảm gần 2.400 tấn bao bì nhựa trong 2 năm 2021-2022. Đến nay, khoảng 90% bao bì sản phẩm của công ty được thiết kế để có thể tái chế.

Một số sáng kiến tiêu biểu của Nestlé Việt Nam như sử dụng nhựa PE và PET tái chế cho bao bì sản phẩm, chuyển từ ống hút nhựa dùng một lần sang ống hút giấy đạt chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (FSC) đối với toàn bộ sản phẩm uống liền. Hiện nay, Nestlé Việt Nam cũng đã sử dụng bao bì đơn lớp giúp quá trình tái chế dễ dàng hơn.

Trong sản xuất, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã giúp tất cả các nhà máy của Nestlé Việt Nam đạt mục tiêu “Không chất thải chôn lấp ra môi trường” từ năm 2015.

Tại nhà máy Nestlé Trị An, nhà máy sản xuất cà phê lớn và hiện đại nhất của Nestlé Việt Nam, nhờ áp dụng mô hình KTTH, mỗi năm nhà máy có thể giảm hơn 14.000 tấn CO2 phát thải trong quá trình chế biến cà phê. 100% bã cà phê sau sản xuất của công ty được tái sử dụng làm nguyên liệu sinh khối. Nước thải trong quá trình sản xuất cà phê được xử lý, tái chế, tái sử dụng cho lò hơi. Nhờ đó nhà máy tiết kiệm hơn 112.000 m3 nước/năm.

Không chỉ trong sản xuất, Nestlé áp dụng mô hình KTTH trong các hoạt động nông nghiệp. Sau hơn 12 năm triển khai chương trình NESCAFÉ Plan tại các tỉnh Tây Nguyên, Nestlé đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tái canh 73.5 ngàn ha diện tích cà phê già cỗi, tổ chức hơn 330.000 lượt tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho các hộ nông dân, và áp dụng số hóa trong quản lý trang trại cà phê. Nhờ áp dụng các phương pháp tiến bộ, chương trình cũng giúp người nông dân tiết kiệm đến 40% nước tưới và giảm 20% phân hóa học và thuốc trừ sâu.

Nhờ những nỗ lực tạo giá trị bền vững, vừa qua Nestlé Việt Nam tiếp tục được bình chọn là đơn vị dẫn đầu trong Top 100 "Doanh nghiệp Bền vững năm 2023” trong lĩnh vực sản xuất, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn và công bố.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp công ty được ghi nhận là Top 1 Doanh nghiệp Bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh giải thưởng cao nhất, công ty cũng nằm trong Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải carbon.

Đầu năm 2023, Nestlé Việt Nam được vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022. Đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp công ty nằm trong danh sách do Tổng cục Thuế (Bộ Tài Chính) xếp hạng, kể từ năm 2016.

Trong tháng 11, Nestlé Việt Nam được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) bình chọn là Employer of the Year (Công ty của năm). Ngoài ra, công ty cũng được tôn vinh về các Sáng kiến ESG do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) trao tặng.