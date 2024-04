Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 31 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và an ninh đô thị.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị theo quy định của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội..

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an phường, xã là nhân tố then chốt giữ gìn an ninh, trật tự “từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khu dân cư” nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và Thủ đô.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”…

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 24, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội".

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung và Công an phường nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, vững về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới…. Thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…