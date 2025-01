Nạn nhân bị đánh dập não sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã tử vong

TPO - Sau hơn 4 ngày hôn mê sâu và phải thở máy, nạn nhân vụ bị đánh sau va chạm giao thông đã tử vong. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra theo quy định pháp luật.

Ngày 4/1, đại diện gia đình anh N.T.B. (40 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, anh B. đã tử vong và đang được người thân lo hậu sự sau khi cơ quan công an hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Anh B. là nạn nhân bị đánh đến dập não sau va chạm giao thông và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 30/12/2024, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8 thuộc phường Thới Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy. Sau khi va chạm, anh B bị Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) đánh đập dã man, nằm gục giữa đường.

Nạn nhân sau khi bị đánh được người đi đường gọi xe cấp cứu đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do thương tích quá nặng nên sau đó được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục cấp cứu với chẩn đoán dập não, phải thở máy. Đến ngày 1/1, đại diện gia đình nạn nhân đã tới cơ quan công an để trình báo sự việc.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Bến Cát tiến hành di lý đối tượng Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) từ tỉnh An Giang về Bình Dương để điều tra vụ đánh đập anh B giữa đường.

Khai nhận với cơ quan công an, Hiền cho biết đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất tôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày xảy ra vụ việc, Hiền vừa tan ca, đang trên đường trở về nhà bằng xe máy thì xảy ra va chạm với xe máy do anh N.T.B. điều khiển.

Khi xảy ra va chạm, hai bên cự cãi. Lời qua tiếng lại, trong lúc tức giận, Hiền đã lao tới dùng tay, chân, nón bảo hiểm tấn công anh B. cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Hiền chưa biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên trở về phòng trọ cách hiện trường không xa. Sau đó, qua báo chí và mạng xã hội, đối tượng này biết vụ đánh người đang gây xôn xao dư luận nên đã bỏ trốn về quê, trú ở một phòng trọ tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Tại đây, Hiền lên mạng xã hội và biết nạn nhân đang nguy kịch, khó qua khỏi nên đã tới trụ sở công an địa phương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.