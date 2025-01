Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đánh người ở vùng ven TPHCM

TPO - Sau khi đánh tới tấp hai người đàn ông ở huyện Bình Chánh (TPHCM), Lượm và Thành bỏ trốn về tỉnh Long An thì bị các trinh sát lần theo dấu vết, bắt giữ.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Thành (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h30 ngày 2/1, ông N.N.T. (44 tuổi, quê Cà Mau) và ông D.Đ.T. (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang ngồi uống nước trên đường Nguyễn Thị Trọn (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì bị Lượm và Thành xông vào đánh tới tấp.

Khi nạn nhân bỏ chạy, cả hai tiếp tục truy đuổi, dùng tay, chân, gậy gộc đánh liên tiếp vào người làm náo loạn khu vực.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh tìm cách can ngăn nhưng Lượm và Thành vẫn hung hãn đánh nạn nhân. Diễn biến sự việc được người dân quay lại và đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc A phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng bắt được Lượm và Thành khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Long An.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.