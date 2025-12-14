Nam sinh Phổ thông Năng khiếu giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi Tuần Olympia 26

HHTO - Nam sinh đến từ trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế với 380 điểm trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Đỗ Đường Minh Quân (trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM), Khuất Duy Tùng (trường THPT Phúc Thọ - Hà Nội), Đặng Thanh Gia Mỹ (trường THPT Thiên Hộ Dương - Đồng Tháp), Phạm Hồng Nhung (trường THPT Nguyễn Thiện Thuật - Hưng Yên)

Lộ diện bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi động. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Minh Quân tạm dẫn đầu với 70 điểm, theo sau là Hồng Nhung với 30 điểm, Gia Mỹ 20 điểm và Duy Tùng 15 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 7 chữ cái, sau khi gợi ý thứ hai xuất hiện, Minh Quân đã nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa là “Pháo Hoa”, dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm ấn tượng - 140 điểm. Đứng thứ hai là Hồng Nhung với 50 điểm, Gia Mỹ 40 điểm và Duy Tùng 35 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số trở nên gay cấn hơn. Minh Quân vẫn giữ vững phong độ ở vị trí đầu với 300 điểm, bỏ xa các nhà leo núi khác. Hồng Nhung có 90 điểm, Gia Mỹ 70 điểm và cuối cùng là Duy Tùng 65 điểm.

Tại phần thi Về đích, Minh Quân chọn gói 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đưa ra câu trả lời đúng và có được 20 điểm. Đến câu hỏi thứ ba, Gia Mỹ rất nhanh chóng nhấn chuông và giành được 20 điểm từ Minh Quân. Nam sinh Phổ thông Năng khiếu kết thúc phần thi của mình với 300 điểm.

Minh Quân là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm.

Gia Mỹ chọn gói 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Gia Mỹ không đưa ra được đáp án chính xác, Hồng Nhung đã nhấn chuông và giành được 20 điểm. Đến câu hỏi thứ hai và thứ ba, Minh Quân liên tục nhấn chuông và trả lời chính xác. Gia Mỹ kết thúc phần thi của mình với 30 điểm.

Gia Mỹ trong phần thi Về đích.

Hồng Nhung lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Ở cả ba câu hỏi, Hồng Nhung đã không đưa ra đáp án chính xác. Minh Quân tiếp tục thể hiện xuất sắc khi nhấn chuông giành quyền trả lời ở hai câu đầu và đưa ra đáp án chính xác. Tổng số điểm của Hồng Nhung sau phần thi của mình là 70 điểm.

Hồng Nhung tiếc nuối không đưa ra được đáp án đúng ở cả ba câu hỏi và kết thúc phần thi với 70 điểm

Duy Tùng lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ ba, nam sinh đã xuất sắc đưa ra câu trả lời đúng, nâng tổng điểm lên 105 điểm.

Duy Tùng bất ngờ vượt trội, vươn lên vị trí thứ hai đoàn leo núi.

Chung cuộc, Minh Quân giành vòng nguyệt quế với 380 điểm - một chiến thắng thuyết phục. Duy Tùng về nhì với 105 điểm, Hồng Nhung xếp ba với 70 điểm và Gia Mỹ kết thúc với 30 điểm.