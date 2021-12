Nam sinh Lai Châu lập kỷ lục điểm khởi động Đường lên đỉnh Olympia

Trận tuần 3 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng ngày 12/12) với 4 nhà leo núi: Nguyễn Ngọc Phương Linh (Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu), Phạm Sơn Nam (THPT Hàm Yên, Tuyên Quang) và Vũ Thị Tuyết Anh (THPT Liên Hà, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Hữu Đạt nhanh chóng chiếm ưu thế và tạo khoảng cách lớn với các thí sinh còn lại. Sau hai lượt thi 30 giây và 60 giây, cậu đã giành đạt 90 điểm, trong khi Phương Linh và Sơn Nam mới đạt 10 điểm, Tuyết Anh chưa có điểm.

Sang lượt thi 90 giây, Hữu Đạt đã có cơ hội để nâng điểm số lên 150 điểm. Đây là số điểm kỷ lục của phần thi khởi động (tính đến thời điểm trận thi) của Olympia năm thứ 22. Ba thí sinh còn lại, lần lượt Phương Linh 30 điểm; Sơn Nam và Tuyết Anh cùng được 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào những câu ca dao sau: Con cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non/ Nàng về nuôi... cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng. Không có thí sinh nào đưa ra đáp án đúng.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai là một số địa danh thuộc tỉnh nào? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Lào Cai".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Biển nào thuộc Thái Bình Dương, có diện tích 3,447 triệu kilomet vuông? Khi các thí sinh chưa đưa ra đáp án, Hữu Đạt đã nhấn chuông trả lời từ khóa.

Hữu Đạt đã giải mã chính xác từ khóa "Sông Hồng" gắn với suy luận: Lào Cai là thượng nguồn sông Hồng; sông Hồng đổ ra biển Đông. Cậu đã khép lại phần thi vượt chướng ngại vật và củng cố vị trí dẫn đầu với 200 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Hữu Đạt tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc đoạt số điểm tuyệt đối 40 trong 2/4 câu hỏi. Bên cạnh đó, phần thi chứng kiến sự bứt phá của Tuyết Anh.

Sau phần thi này, Hữu Đạt dẫn đầu với 260, Tuyết Anh 160 điểm, Phương Linh 100 điểm, Sơn Nam 70 điểm.

Phần thi Về đích, Hữu Đạt lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm và Ngôi sao hy vọng cho câu đầu tiên, nhưng không thành công trong việc nâng điểm. Cậu về chỗ với 240 điểm. Sơn Nam đã giành quyền trả lời câu thứ hai, nhưng không chính xác.

Tuyết Anh lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cô trả lời chính xác câu đầu tiên, nhưng không thể giành được điểm trong câu thứ hai có chọn Ngôi sao hy vọng. Cô về chỗ với 160 điểm.

Phương Linh lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm, nhưng không thể giành được điểm số. Riêng câu đầu tiên cô để Hữu Đạt có cơ hội trả lời và ghi điểm. Cô về chỗ với 80 điểm.

Sơn Nam có 60 điểm dù quyết tâm chọn câu hỏi có giá trị điểm số cao, nhưng không thành công.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu) giành được vòng nguyệt quế với 260 điểm. Vũ Thị Tuyết Anh (THPT Liên Hà, Hà Nội) về nhì với 160 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Ngọc Phương Linh (Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, Hà Nội) 80 điểm và Phạm Sơn Nam (THPT Hàm Yên, Tuyên Quang).

Sau trận thi tuần 3 đã diễn ra phần thi phụ để xác định thí sinh có điểm nhì cao điểm nhất để vào thi tháng, giữa Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Đỗ Trọng Dương (THPT Sơn Tây, Hà Nội).

Trận thi tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 xác định được bốn thí sinh tranh tài, gồm: Phạm Thế Cường (THPT Nguyễn Đức Thuận, Nam Định), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu) và Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) - thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất.