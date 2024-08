Nam Định hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dệt may của miền Bắc

Nam Định ngày càng tăng thêm vị thế, sức hút đối với các doanh nghiệp dệt may, nhất là các doanh nghiệp ở công đoạn dệt nhuộm, sản xuất vải.

Trong bối cảnh cơ cấu ngành dệt may Việt Nam hiện vẫn còn mất cân đối giữa các công đoạn sản xuất (do hai khâu ở đầu và cuối chuỗi là sợi và may có quy mô phát triển rất lớn, trong khi dệt và nhuộm vẫn là nút thắt trong nhiều năm qua) thì thực tế cho thấy Nam Định ngày càng tăng thêm vị thế, sức hút đối với các doanh nghiệp dệt may, nhất là các doanh nghiệp ở công đoạn dệt nhuộm, sản xuất vải.

Qua đây khẳng định tầm nhìn, bước đi đúng hướng đưa Nam Định trở thành trung tâm dệt may của miền Bắc, đóng góp chung cho sự phát triển ổn định của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Liên quan đến kết quả thu hút các dự án dệt may trên địa bàn tỉnh, có thể kể đến dự án sản xuất sợi và dệt nhuộm với tổng vốn đầu tư 9 triệu USD tại Khu công nghiệp (KCN) Dệt may Rạng Đông của nhà đầu tư Jinnor (Hong Kong) Limited được Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào đầu tháng 7/2024. Hiện tại, nhà đầu tư đang tích cực thúc đẩy tiến độ các phần việc liên quan để tháng 10/2025 có thể hoàn tất xây dựng, đưa nhà máy vào sản xuất với tổng sản lượng sản xuất bình quân một năm đạt gần 50 triệu m2 các loại vải cao cấp như sợi cotton, poly, nylon, viscose, tencel.

Tháng 2/2024, nhà đầu tư Crystal Denim Textiles (BVI) Limited thuộc Tập đoàn Crystal, Hồng Kông (Trung Quốc) được Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án YI DA DENIM MILL (VN) CO., LTD sản xuất các sản phẩm dệt may tại KCN Dệt may Rạng Đông với tổng vốn đầu tư 1.467 tỷ đồng (tương đương 60 triệu USD).

Dự án được đầu tư làm 3 giai đoạn, với tổng công suất dự kiến đạt 55 triệu m2 vải có nhuộm, 5 triệu m2 vải không nhuộm và 20 triệu sản phẩm quần áo; dự kiến giai đoạn 1 sẽ hoàn tất đầu tư và chính thức vận hành sản xuất từ quý III/2026. Cũng theo đại diện Tập đoàn Crystal đã cam kết, tại phân kỳ nối tiếp của dự án, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống nhà máy may quần bò, nâng tổng vốn đầu tư đạt gần 200 triệu USD.

Bên cạnh đó còn có các dự án: Nhà máy nhuộm không nước Jehong Textile Enunic do Công ty TNHH Jehong Textile Việt Nam thuộc Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư với tổng vốn hơn 6 triệu USD sản xuất vải dệt thoi và nhuộm vải hoàn tất, công suất trung bình 16,5 triệu m/năm (tương đương trên 23 nghìn m2), trong đó nhuộm vải cotton công suất 9,9 triệu m/năm và nhuộm vải polyester công suất 6,6 triệu m/năm; dự án Sanbang Pte. Ltd (Singapore), tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD sản xuất các loại khăn, vải dệt, sợi DTY với công suất dự kiến mỗi năm đạt 15 nghìn tấn khăn, 14 triệu mét vải dệt, 15 nghìn tấn sợi DTY... Các dự án này đã được cấp giấy phép, đang triển khai đầu tư tại KCN Dệt may Rạng Đông và sẽ sớm đi vào hoạt động.

Đáng kể, ngày 13/7, Công ty TNHH Top Textiles, thuộc Tập đoàn Toray (Nhật Bản) đã khánh thành, đưa nhà máy sản xuất vải Top Textiles công suất 60 triệu mét vải/năm tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng) vào hoạt động, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho khoảng 1.800 lao động tại địa phương và các vùng lân cận, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hoá của tỉnh. Với công suất vận hành 60 triệu mét vải/năm của Công ty TNHH Top Textiles ở giai đoạn hiện nay đã gấp 4 lần công suất sản xuất vải của toàn tỉnh (công suất của tỉnh hiện nay là gần 15 triệu mét vải/năm).

Theo lộ trình đã đăng ký, Công ty TNHH Top Textiles tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, nâng tổng công suất sản xuất đạt 120 triệu mét vải/năm.

Ông Kyuichi Fukumoto, Giám đốc Tập đoàn Dệt Pacific, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Top Textiles cho biết: “Việc tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, và hướng tới mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất được Công ty đặc biệt chú trọng thực hiện. Công ty đã chủ động đầu tư nhà máy xử lý nước thải có đầu ra đạt chuẩn cột A, QCVN 40: 2011/BTNMT (là tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam về nước thải công nghiệp); lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cao hơn cả yêu cầu đã đặt ra của ngành công nghiệp Việt Nam”.

Theo đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định: “Dự án của Công ty TNHH Top Textiles tại KCN Dệt may Rạng Đông là một trong những nhà máy dệt kim lớn nhất miền Bắc Việt Nam, sử dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất bao gồm các khâu dệt, nhuộm và hoàn thiện, sản xuất đa dạng các mặt hàng sản phẩm dệt may chất lượng cao.

Dự án được khánh thành đưa vào hoạt động chỉ trong vòng hơn 30 tháng triển khai thực hiện cho thấy bên cạnh sự nỗ lực của nhà đầu tư, các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Nam Định đã quyết liệt hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng, lắp đặt, vận hành thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất.

Kết quả này là minh chứng tích cực cho năng lực của tỉnh có thể sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may”.

Điểm nhấn rõ nét nhất về năng lực sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nhóm các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may của Nam Định phải kể đến việc tỉnh đã chủ động quy hoạch, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông (Aurora IP) trên tổng diện tích gần 2.200ha theo hướng xây dựng một KCN dệt may thông minh - sinh thái, khép kín quá trình sản xuất, tạo chuỗi giá trị gia tăng cao cho ngành dệt may.

KCN Dệt may Rạng Đông có lộ trình đầu tư gồm 3 giai đoạn và tập trung thu hút vào công nghiệp hỗ trợ dệt may, đặc biệt là phân khúc dệt nhuộm. Trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư để đáp ứng quy mô sản xuất 1 tỷ mét vải trên diện tích 519,6ha; giai đoạn 2, nâng sản lượng vải lên 1,5 tỷ mét, hoàn thiện chuỗi cung ứng trên diện tích 850ha; giai đoạn 3, hình thành đô thị thương mại, dịch vụ dệt may - thời trang hiện đại trên diện tích 675ha.

Hiện KCN Dệt may Rạng Đông đã được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông đầu tư giai đoạn 1 (với tổng diện tích quy hoạch là 519,6ha) tổng mức đầu tư trên 4.628 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng KCN này, chủ đầu tư đặc biệt chú ý đáp ứng đầy đủ các yếu tố, quy chuẩn để các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng các nhà máy hạ tầng kỹ thuật cao, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khâu dệt nhuộm. Đặc biệt, KCN Dệt may Rạng Đông sở hữu hệ thống xử lý nước sạch 170 nghìn m3/ngày.đêm và áp dụng mô hình xử lý nước thải tập trung; trong đó các nhà máy sẽ xử lý sơ bộ nước thải của đơn vị bằng hệ thống tại chỗ, sau đó đổ vào hệ thống xử lý chung của nhà máy xử lý nước thải của KCN với công suất lớn thứ hai Việt Nam (công suất 110 nghìn m3/ngày đêm).

Việc chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng KCN theo cấu trúc chuỗi giá trị dệt may bền vững, phát thải carbon thấp và kiên quyết chỉ thu hút, cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ xử lý hiện đại, không tác động xấu đến môi trường cho thấy Nam Định đã chủ động phương án thúc đẩy phát triển ngành dệt may phù hợp với Chiến lược phát triển ngành thời trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 (trong đó định hướng ngành dệt may Việt Nam từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước, tham gia vào vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu và xây dựng được thương hiệu riêng của Việt Nam để xuất khẩu). Đồng thời đáp ứng đúng và trúng nhu cầu bức thiết của ngành dệt may Việt Nam hiện đang cần tái cấu trúc đầu tư vào phần cung thiếu hụt gồm dệt và nhuộm; từ đó sản phẩm đạt yêu cầu có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, thuận lợi hưởng ưu đãi thuế từ các thị trường tham gia FTA thế hệ mới.

Chủ động chuẩn bị và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sẽ tạo đà để Nam Định khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn vị thế từng là cái nôi của ngành dệt may Việt Nam, với nhiều lợi thế về nguồn nhân lực quản lý, lao động tay nghề cao và kỹ năng tích lũy, tăng tốc hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm dệt may của miền Bắc.

