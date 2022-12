Năm 2022, EVNGENCO2 vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Sáng ngày 26/12/2022, tại thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNGENCO2 đồng chủ trì.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hồng – Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Kim Phương – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Cùng các vị lãnh đạo trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Nhà nước tại EVN, đại diện lãnh đạo Công đoàn, các đơn vị thuộc EVN; các Ban chức năng, Văn phòng EVN; Nguyên lãnh đạo EVNGENCO2 qua các thời kỳ và lãnh đạo các Đơn vị thành viên, các Ban chức năng, Văn phòng EVNGENCO2.

Vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2022, Tổng công ty Phát điện 2 tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn đang phục hồi sau đại dịch bệnh COVID-19; Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao; Diễn biến thời tiết, thiên tai không theo quy luật tự nhiên, khó dự đoán... Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, EVNGENCO2 đã hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông giao.

Tại hội nghị, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO2 đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty trong năm 2022 ước thực hiện được hơn 16,2tỷkWh, đạt 102% kế hoạch năm 2022, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.Riêng Công ty mẹ và công ty con 100% vốn có sản lượng thực hiện được hơn 3,4 tỷtriệu kWh. Không chỉ quản lý, điều hành các đơn vị thành viên vận hành an toàn các nhà máy, cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tổng công ty Phát điện 2 còn chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Năm 2022, toàn Tổng Công ty đóng góp vào ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ gần 1.100 tỷ đồng. Nhiều đơn vị thành viên như: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ, Công ty Thuỷ điện An Khê - Ka Nak,… nhiều năm liền được các địa phương tặng bằng khen là doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Năm 2022. một năm sau đại dịch COVID-19 được kiểm soát, đời sống kinh tế người dân vẫn chưa phục hồi, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu và sẻ chia, EVNGENCO2 tiếp tục thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, lan tỏa nét đẹp văn hóa của toàn EVNGENCO2 nói riêng và ngành điện Việt Nam nói chung. Các hoạt động an sinh xã hội nổi bật trong năm 2022 như: Hỗ trợ giáo dục, xây dựng, sửa chữa 09 trường học; Hỗ trợ xây nhà ở, nhà tình nghĩa/nhà Đại đoàn kết/nhà cho người nghèo, hộ gia đình chính sách; hỗ trợ công tác khắc phục mưa lũ, ngập lụt; Hỗ trợ y tế, hỗ trợ phòng chống COVID-19; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng;… với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, toàn Tổng công ty đã hưởng ứng nhiệt tình Chương trình “Tuần lễ hồng” lần thứ VIII do Tập đoàn phát động. Kết quả đóng góp được gần 600 đơn vị máu nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc “vạn trái tim, một tấm lòng”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN biểu dương những kết quả nổi bật mà EVNGENCO2 đạt được trong năm qua. Nhận định năm 2023 sẽ tới với nhiều thách thức, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị, CBCNV người lao động EVNGENCO 2 cần nỗ lực hơn nữa, thi đua SXKD, tăng cường độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy điện hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu điều độ hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện. Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn mạnh, Tổng công ty cần chú trọng đảm bảo nguồn than, nhiên liệu cho phát điện; chủ động làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc để chốt sản lượng, ký kết các hợp đồng than năm 2023. Đối với công tác quản trị, yêu cầu EVNGENCO 2 phải quản trị theo mô hình công ty cổ phần, chú trọng các lĩnh vực như quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực,… Đặc biệt, trên cơ sở chủ đề năm 2023 của EVN “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVNGENCO 2 cần xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp tổng công ty và các đơn vị, có các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD, đầu tư xây dựng… Một nhiệm vụ khác được Chủ tịch HĐTV EVN giao EVNGENCO 2, đó là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Đề án đã được phê duyệt, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thay mặt EVNGENCO2, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT cam kết nghiêm túc tiếp thu quán triệt sâu sắc, quyết liệt triển khai những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra góp phần cung ứng đủ điện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện thành công chủ đề năm 2023 của Tập đoàn là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; Vận hành các tổ máy phát điện an toàn, tin cậy; Triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025; Tận dụng tốt việc hợp tác với Tập đoàn Sembcorp, GE, CSGI để phát triển các dự án năng lượng xanh; Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận; Tiếp tục thực hiện việc xây dựng hình ảnh EVNGENCO2 trở thành một Tổng công ty phát triển theo hướng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội…

Tại hội nghị, 03 tập thể của EVNGENCO2 đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; 04 tập thể nhận cờ thi đua và Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, EVNGENCO2 tròn “10 năm” đi vào hoạt động, vì vậy trước những kết quả đã đạt được, toàn Tổng công ty lấy đó làm động lực để tiếp tục đồng lòng vượt qua thách thức, hoàn thành những nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo, cùng Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện sứ mệnh đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội.