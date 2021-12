Mỹ: Omicron lây lan nhanh chóng, kit test thành món quà lý tưởng mùa Giáng sinh

TPO - Có người còn hài hước chế câu hát nổi tiếng “All I want for Chistmas is you” (“Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh là bạn”), thành “Tất cả những gì mọi người muốn trong Giáng sinh là kit test”.

Thay vì những món quà phù phiếm, Amir Blumenfeld (một nam diễn viên hài 38 tuổi ở Mỹ) đã nảy ra sáng kiến tặng kit test COVID-19 tại nhà cho nhóm bạn thân nhân dịp Giáng sinh. “Còn món quà nào tuyệt vời hơn sự an tâm”, Blumenfeld nói. Nam diễn viên nảy ra ý tưởng độc đáo này trước cả khi báo giới đồng loạt đưa tin Omicron đã thế chỗ Delta và trở thành biến thể trội ở Mỹ. Sự gia tăng số ca bệnh trong những ngày gần đây đã khiến nhiều người Mỹ đổ xô đi xét nghiệm COVID-19 để kiểm tra sức khoẻ trước khi tham gia các buổi tụ tập gia đình mùa Giáng sinh. Một số người phải chờ hàng giờ tại các cơ sở y tế địa phương để xét nghiệm PCR. Trong khi đó, nhiều người lại lựa chọn mua kit test nhanh về xét nghiệm tại nhà. Lượng người mua tăng mạnh khiến các hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến ở Mỹ cạn kiệt kit test. Bộ xét nghiệm tại nhà theo đó cũng trở thành món quà đáng mơ ước cho kỳ nghỉ lễ. Có người còn hài hước chế câu hát nổi tiếng “All I want for Chistmas is you” (“Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh là bạn”), thành “Tất cả những gì mọi người muốn trong Giáng sinh là kit test”. Phát biểu hôm 21/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch ứng phó với sự lây lan của biến thể Omicron, bao gồm việc phân phát 500 triệu kit test nhanh miễn phí. Nhiều bang ở Mỹ, bao gồm New York, New Jersey và Massachusetts, cũng đang lên kế hoạch tăng cường phân phối kit test nhanh miễn phí để người dân có thể dễ dàng tiếp cận khi cần. Tại các hiệu thuốc Mỹ, giá một bộ xét nghiệm tại nhà dao động từ 7 đến 24 USD. Vì nhu cầu tăng đột biến, một số nhà thuốc thậm chí còn đặt ra giới hạn về số lượng kit test mà mỗi khách hàng được mua mỗi lần. “Chúng tôi đang ghi nhận sự gia tăng chưa từng thấy về nhu cầu mua bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn quốc”, đại diện hệ thống nhà thuốc Walgreens cho biết. “Một số cửa tiệm đã hết hàng. Do đó, chúng tôi áp dụng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 4 bộ kit test từ ngày 21/12.” Amber Decker (45 tuổi, một chuyên gia di truyền học ở Columbus, bang Ohio) nói rằng cô bắt đầu tích trữ kit test trước khi lên kế hoạch đi du lịch với bạn bè nhân dịp năm mới. “Tôi muốn đề nghị mọi người xét nghiệm cho an toàn, nhưng tôi không muốn họ phải bỏ tiền”, Decker nói. Vì vậy, bất cứ khi nào bắt gặp gian hàng bán bộ xét nghiệm, cô lại mua về tích trữ. Decker hiện có 13 bộ kit test và vừa đặt hàng thêm 8 bộ nữa. “Chúng tôi từng sử dụng các bộ xét nghiệm tại nhà một số lần trước đây khi có các triệu chứng đáng ngờ. Nhưng với Omicron, có vẻ như chúng tôi sẽ cần phải sử dụng chúng thường xuyên hơn. Trong khi đó, giá của các bộ test dường như lại đang tăng lên”, Decker nói. Sau khi ghé thăm vài hiệu thuốc khác nhau ở Champaign (bang Illinois) và về nhà tay không, Cynthia D'Angelo (40 tuổi, giảng viên đại học) nhận ra rằng món quà hàng đầu cho mùa Giáng sinh năm nay không phải là những thứ phù phiếm khác, mà là kit test. D'Angelo - vốn bị suy giảm miễn dịch - cho biết trường đại học của cô đã cung cấp kit test miễn phí cho cán bộ giảng viên từ mùa hè năm ngoái. Nhưng sau khi lên kế hoạch bay đến California trước Giáng sinh, cô đã quyết định tự tìm mua vài bộ xét nghiệm nhanh cho riêng mình. “Tôi đến 6 hiệu thuốc mà không mua được bộ nào”, D'Angelo nói. “Ở nhà thuốc đầu tiên, nếu tôi đến sớm hơn 5 phút thì tôi sẽ mua được bộ kit test cuối cùng". May mắn cho D'Angelo, một người bạn sống cách đó một giờ chạy xe đã quyết định nhượng lại cho cô một vài bộ xét nghiệm. “Tôi sẽ trả tiền cho cô ấy”, D'Angelo nói. “Thực sự rất may mắn khi cô ấy vẫn có thể mua và mang chúng đến cho tôi. Tôi sẽ chia sẻ số kit test này cho gia đình mình ở California.” Pháp siết quy định tiêm vắc xin COVID-19 để tránh phong tỏa toàn quốc Thái Lan dừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly vì biến thể Omicron Trung Quốc: Thành phố yêu cầu dân hạn chế ra đường, đóng cửa trường học vì một ca COVID-19 Minh Hạnh Theo Straitstimes