Mực nước sông Yên lên báo động 1, triển khai giải pháp ứng phó

TPO - Chiều 24 / 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã ra Công điện phát lệnh báo động I trên sông Yên, yêu cầu các đơn vị, địa phương có giải pháp ứng phó.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa dự báo mực nước sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối có khả năng đạt mức báo động I (2.0 m) vào khoảng 16 đến 18h ngày 24/9/2022. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá phát lệnh báo động I trên sông Yên; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Nông Cống, Quảng Xương, Nghi Sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống…

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, hiện nay, các địa phương, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang rà soát các phương án ứng phó với các tình huống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn để sẵn sàng triển khai thực hiện khi xảy ra tình huống; có các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân ở các khu vực nguy cơ cao, ở hạ du hồ chứa; an toàn đê điều, hồ đập, giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở…

Theo ghi nhận nhanh, trong những ngày qua, mưa lớn tại Thanh Hoá gây ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương. Đến cuối ngày 24/9, chưa có ghi nhận về thiệt hại do mưa lớn gây ra.