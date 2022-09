Miền Bắc, miền Trung có thể đón hai đợt mưa lớn liên tiếp

TPO - Dự báo ngay sau đợt mưa lớn đang diễn ra, khoảng 27/9, miền Bắc, miền Trung lại đón thêm một đợt mưa dông mới.

Do tác động của áp cao lục địa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên hôm nay (21/9), khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiều nơi mưa trên 50mm như Cô Tô (Quảng Ninh) 57.6mm, Nam Thịnh (Thái Bình) 59.8mm, Nga Thiện (Thanh Hóa) 55mm, Đăk Pling (Gia Lai) 51.6mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 52.6mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối nay (21/9) đến ngày 23/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày mai (22/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều mai, mưa mở rộng ra các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo trong hai ngày 22-23/9, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa dông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24/9. Trong khi đó, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo xa hơn cho thấy, do tác động của không khí lạnh yếu, khoảng ngày 27-29/9, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 27-29/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vào chiều tối và đêm nay (21/9), có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Dự báo mưa dông ở khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.