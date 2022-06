Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường ở một số tỉnh Tây Bắc

TPO - Cơn mưa lớn tối 13/6, rạng sáng ngày 14/6 đã khiến nhiều tuyến đường tại một số tỉnh Tây Bắc bị sạt lở, gây ách tắc giao thông, gây thiệt hại về hoa màu, diện tích trồng lúa.

Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao; từ đêm ngày 13/6 đến sáng ngày 14/6, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to có nơi mưa rất to trên diện rộng. Số liệu mưa quan trắc được ở một số trạm từ 60 đến 152,8mm.

Về thiệt hại, theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế huyện Si Ma Cai, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai tình hình thiệt hại sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, 23 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại. Một số cánh đồng lúa và hoa màu bị ngập úng tại xã Sơn Hà, Xuân Giao huyện Bảo Thắng. Một số ao bị vỡ bờ đập tại xã Phú Nhuận, xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng.

Về giao thông: Tại tuyến đường tỉnh lộ 151 xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn), đường tỉnh lộ 151B đoạn qua xã Nậm Dạng sạt lở nhiều điểm các phương tiện không lưu thông được; Đường QL 279 đoạn qua xã Minh Lương có 2 điểm sạt lở gây ách tắc đường.

Huyện Si Ma Cai: 3 tuyến giao thông nông thôn bị ảnh hưởng với 3 điểm sạt/3 xã chiều dài 43 m. Huyện Bảo Yên: Tại Km 136+900 Quốc lộ 70 đoạn xã Thượng Hà Bị sạt taluy dương với chiều dài khoảng 15m, ước khối lượng sạt khoảng 110m3. Hiện giao thông bị ách tắc, không đi lại được; Ngoài ra còn một số tuyến đường tỉnh lộ.

Huyện Bảo Thắng: Tuyến đường Tổ dân phố số 2 thị trấn Phong Hải, hầm cầu cao tốc xã Sơn Hà bị ngập nước; một số tuyến đường khác bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đi lại: Đường tỉnh lộ Sơn Hà - Phú Nhuận.

Thiệt hại về công trình thuỷ lợi được ghi nhận có thủy lợi ở thôn Sín Hồ Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai sạt lở 15m kênh mương.

Trao đổi với Tiền Phong, Bí thư huyện uỷ Mường Khương, Giàng Quốc Hưng cho biết, sau trận mưa nặng đêm qua, tình hình ngập lụt, sạt lở đất tại một số địa phương trong huyện tương đối phức tạp. Từ sáng 14/6, huyện đã chỉ đạo các lực lượng ra quân nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến các huyện để cảnh báo đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

Tại Sơn La, đêm qua (13/6) và sáng nay (14/6), trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ sau 19h ngày 13/6 đến 07h ngày 14/06 phổ biến từ 20 – 80mm, có nơi trên 80mm như : Gia Phù 84mm, Hồ Suối Mòn 95mm, Tân Lang 90mm (Phù Yên), Ngọc Chiến (Mường La) 115mm.

Dự báo: Ngày và đêm 14/6, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm/24h có nơi trên 120mm/24h; mưa rất to có khả năng xảy ra ở các huyện: Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên và TP. Sơn La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc cũng đưa ra nhiều bản tin cảnh báo lũ quét xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại Điện Biên: Một số nơi ở thành phố Điện Biên phủ bị ngập lụt sau trận mưa lớn đêm qua (13/6). Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Đặng - Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi Điện Biên cho biết về cơ bản không có thiệt hại về tài sản, hoa màu, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.