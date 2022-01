Mua hàng loạt sổ đỏ giả rồi mang đi lừa đảo

TPO - Trong năm 2021, các cơ quan chức năng đã xử lý 26 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng ; kỷ luật 1 người do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực .

TPO - Do không muốn địa phương mình chuyển từ vùng III sang vùng I, một số đối tượng ở thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đã tụ tập, gây rối, chống đối

TPO - Liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", chiều 4/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý.