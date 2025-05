Mưa bất chợt ở Hà Nội kéo dài tới khi nào?

TPO - Diễn biến khí tượng thực tế tại khu vực Bắc Bộ trong 24 giờ qua có không khí lạnh tăng cường mạnh. Dự kiến từ nay tới ngày 13/5 khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa to đến rất to, trời mát với nền nhiệt thấp quanh ngưỡng 20 độ C.