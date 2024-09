MU thua thảm Liverpool, Ten Hag nói lời chua chát

TPO - Ten Hag không ngần ngại thừa nhận đối thủ Liverpool sở hữu đội hình mạnh hơn, có tính kế thừa tốt hơn. Đó là lý do mà Liverpool đã áp đảo và giành chiến thắng 3-0 trước MU.



Một lần nữa, MU lại thua thảm trước Liverpool. Trận thua trên sân nhà khiến người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester thất vọng. Họ thất vọng hơn khi nhìn thấy thái độ và chất lượng chơi bóng của các cầu thủ con cưng.

Nhìn vào số tiền lớn mà Ten Hag đã chi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua (160 triệu euro), thực sự đội bóng này không hề tiến bộ so với mùa giải trước. Minh chứng là ở chiến dịch 2023/24, MU cũng thua 0-3 như cuộc gặp gỡ gần đây.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ đang đặt dấu hỏi về phương thức huấn luyện của Ten Hag bởi Arne Slot mới đến Liverpool đã giúp đội bóng vào guồng với 3 trận toàn thắng trong khi Ten Hag ở MU đã hơn 2 năm nhưng vẫn loay hoay.

Khi nói về lý do dẫn đến trận thua này, Ten Hag cho rằng Arne Slot thắng vì HLV này được thừa hưởng một đội hình tốt hơn ông. Sau trận, Ten Hag trả lời Sky Sports: "Họ là một đội dày dạn hơn với các cầu thủ đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài và rất giàu kinh nghiệm. Chúng tôi là tập thể bị xáo trộn nhiều và chúng tôi phải xây dựng một đội mới.

Liverpool là một đội bóng có lối chơi rõ ràng, mối liên kết giữa các cầu thủ của họ rất khăng khít. Đó là những gì HLV mới Arne Slot đã thừa hưởng. Ông ấy được thừa hưởng một tập thể được xây dựng trong vài năm qua".

Dù với lý do nào đi nữa thì MU vẫn đang thể hiện phong độ tệ hại. Họ đã thua đến 2 trong 3 trận đầu mùa. So với tương quan Liverpool, mọi thứ càng tệ hơn. Man United đã không đánh bại Liverpool ở Premier League kể từ chiến thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng 8/2022. 6 lần gặp nhau gần nhất họ thua 4, nhận trung bình 3 bàn/trận.