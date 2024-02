MU đụng độ Liverpool ở tứ kết FA Cup 2024

TPO - Các lá thăm may rủi khiến MU đụng phải đại kình địch Liverpool ở vòng tứ kết FA Cup 2023/24.

Rạng sáng nay, các trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 FA Cup 2023/24 đã diễn ra, xác định đủ các đội vào tứ kết. Không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn là Chelsea, Wolves, MU và Liverpool đều giành chiến thắng trong 90 phút.

Cùng lúc, ban tổ chức FA Cup bốc thăm chia cặp vòng tứ kết. Các lá thăm may rủi tạo ra các trận đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn so tài giữa MU và Liverpool tại sân Old Trafford.

MU gặp Liverpool được xem là trận “derby nước Anh” bởi lẽ hai đội bóng này đã “thù địch” nhau từ rất lâu và là những CLB giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Hiện tại, MU vẫn đang giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất lịch sử (20 lần), trong khi Liverpool đứng ngay phía sau với 19 lần lên ngôi.

Xét về phong độ và sức mạnh, MU bị đánh giá thấp hơn hẳn Liverpool ở thời điểm này. Tuy nhiên, họ có lợi thế sân nhà. Vì thế, trận đấu giữa hai đội được kỳ vọng sẽ diễn ra kịch tính.

Ở các cặp đấu còn lại, Man City sẽ gặp đối thủ khó chịu Newcastle. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Man City đã thắng Newcastle cả 2 lượt trận, nhưng họ chỉ thắng sát nút. Tại Carabao Cup, đội bóng của Pep Guardiola từng bị Chích chòe loại sớm vào tháng 9/2023.

Trong khi đó, Chelsea và Wolves may mắn hơn khi được gặp các đối thủ ở hạng dưới và đều được chơi trên sân nhà. Chelsea đối đầu với Leicester City, còn Wolves tiếp đón Coventry City.

Các trận tứ kết FA Cup 2023/24 sẽ diễn ra vào các ngày 16/3 và 17/3 tới.