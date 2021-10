Một số bộ 'chưa thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu' khi trả lời kiến nghị cử tri

Sáng 11/10, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân (CAND), trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.