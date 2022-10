Mới nhất vụ phóng viên bị tài xế hành hung ở Đắk Lắk

TPO - Cơ quan chức năng đề nghị thu hồi phù hiệu, đình chỉ hoạt động hàng loạt phương tiện của nhà xe Thế Vinh. Đây là nhà xe có tài xế hành hung phóng viên trong vụ việc xảy ra vào ngày 16/10 vừa qua.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk vừa ra văn bản gửi các Sở GTVT TPHCM, Bình Dương, TP Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giang đề nghị phối hợp kiểm tra, quản lý phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải ở địa phương, đồng thời thu hồi phù hiệu, đình chỉ hoạt động nhiều xe thuộc nhà xe Thế Vĩnh vi phạm quy định.

Trong số các phương tiện của nhà xe Thế Vĩnh vi phạm bị đề nghị thu hồi phù hiệu có 3 xe gồm 47B-018.45, 47B-014.96 và 47B-025.09 thuộc HTX GTVT Hữu Nghị được Sở GTVT Tiền Giang cấp phù hiệu xe hợp đồng; xe 65F-001.36 do Sở GTVT TP Cần Thơ cấp phù hiệu xe hợp đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, 17h ngày 16/10, trong lúc ghi hình thực tế tình trạng “xe dù bến cóc” tại trạm xe buýt đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), phóng viên Ngọc Hùng (báo Giao thông) bắt gặp chiếc xe dán logo Thế Vĩnh mang BKS: 47G-000.21 tấp vào đón bắt khách.

Xe đeo biển số 47G-000.21 nhưng trên thân xe lại in biển số BKS 47B - 017.96; chiếc xe cải tạo thành xe tải van, không được phép chở khách theo quy định.

Thấy phóng viên tác nghiệp, tài xế tiến lại cản trở, không cho chụp hình. Vài phút sau, chiếc xe này đón một hành khách lên, khi phóng viên đang quay video thì tài xế mở cửa, hùng hổ chạy tới lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, bụng phóng viên. Bị đánh tới tấp, phóng viên giơ tay đỡ khiến tay cũng bị thương tích.

Liên quan tới vụ việc này, Công an phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột) đã triệu tập tài xế H.D.K (SN 1995, ngụ xã Cư Bông, huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Giám đốc công an tỉnh này đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ việc, tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, chiếc xe BKS: 47G-000.21 do ông Lại Thế Vĩnh (chủ xe Thế Vĩnh) đứng tên. Trước đây, xe kinh doanh vận tải hành khách (loại 16 chỗ). Từ ngày 12/7/2021 xe được cải tạo thành xe tải van xuống còn 6 chỗ, chở hàng 795kg. Trong lần kiểm định gần nhất, xe không đăng ký kinh doanh vận tải.