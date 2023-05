Miền Bắc, miền Trung mưa đến bao giờ?

TPO - Dự kiến đợt mưa dông rải rác ở miền Bắc có thể kéo dài đến sáng sớm ngày 26/5, riêng miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và hôm nay (24/5), khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 15h ngày 24/5 ở một số địa phương lên trên 60mm như Đại Từ (Thái Nguyên) 180.6mm, Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 171.1mm, Quang Huy (Sơn La) 104.4mm, Tuyên Quang (Tuyên Quang) 104mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 88.8mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 76.8mm, Đồng Tâm (Hà Giang) 73.2mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 24/5 đến sáng sớm ngày 25/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong ngày 25/5, miền Bắc giảm mưa. Từ chiều tối ngày 25 đến sáng sớm 26/5, miền Bắc lại đón mưa rải rác, sau đó trời hửng nắng.

Cũng từ chiều tối nay đến sáng sớm mai (25/5), vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối và tối ngày 25/5, vùng núi phía Tây khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong đêm 26 và ngày 27/5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, sau đó mưa giảm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ ngày 26 đến ngày 29/5, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 26 đến ngày 29/5, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ 30/5 đến 3/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.