Miền Bắc đón thêm nhiều đợt mưa rất lớn, cảnh báo sét diện rộng

TPO - Dự báo từ chiều tối nay đến sáng mai (6/6), miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn. Ngay sau đó, từ chiều tối ngày 7-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng đón mưa lớn diện rộng trở lại.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua đến chiều nay (5/6), miền Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 15h ngày 5/6 có nơi trên 200mm như Bản Quan (Lào Cai) 307.2mm, Phan Thanh (Yên Bái) 236.4mm, Bản Giang (Lai Châu) 220.4mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 210.6mm, Xuân Minh (Hà Giang) 203.6mm.

Cùng với mưa lớn, dông sét đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo Ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 6 giờ đến 9 giờ tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên đã xuất hiện hơn 10.500 cú sét, trong đó hơn 7000 cú sét đánh xuống đất.

Thời điểm từ 7-8 giờ sáng nay là thời điểm dông sét nhiều nhất với 2855 cú sét, trung bình 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Có thời điểm trong 1 giây có tới 10 cú sét được ghi nhận (lúc 8 giờ 25 phút 47 giây).

Ông Phương cho biết thêm, từ 12-13 giờ trưa nay, tại khu vực biển Quảng Ninh gần Vịnh Hạ Long cũng có 1866 cú sét đánh xuống đất. Trung bình cứ 10 phút lại có 311 cú sét.

Cũng theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời gian qua tại miền Bắc đã xảy ra nhiều đợt dông sét lớn. Tại khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ, trọng tâm là Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, từ 15-18 giờ ngày 19/5 xảy ra tới hơn 107.000 nghìn cú sét với gần 40.000 cú sét giáng xuống đất, có thời điểm trong 10 phút ghi nhận tới 3040 cú sét.

Trước đó vào chiều 30/5 tại Yên Bái, chỉ trong 2 giờ có gần 12.000 cú sét với hơn 3700 cú sét xuống mặt đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 5/6 đến sáng 6/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm.

Sau đó, từ chiều tối ngày 7-9/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng trở lại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.