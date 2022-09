Miền Bắc, Bắc Trung Bộ mưa kéo dài nhiều ngày tới

TPO - Mưa sẽ kéo dài ở miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh đến thứ Hai tuần tới (3/10), trong đó ngày và đêm nay mưa lớn nhất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên mưa lớn đã kéo dài suốt từ 28/9 ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ tối qua đến rạng sáng nay (30/9), khu vực này ghi nhận mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/9 đến 3h ngày 30/9 có nơi trên 60mm như Nông Trường 15 (Nghệ An) 266mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 71mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 113mm.

Dự báo, mưa tiếp tục kéo dài ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ nay đến 3/10. Trong đó hôm nay và ngày mai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, ngày và đêm 1/10, phổ biến 30-60mm, có nơi 80mm. Các khu vực khác ở miền Bắc mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Bước sang ngày 2-3/10, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác diện rộng nhưng cường độ mưa giảm.

Hà Nội hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ 2-3/10, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Kon Tum đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%). Nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối với các huyện miền núi của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số huyện của Kon Tum.

Ngoài ra, tại Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần theo dõi sát thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt của các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn, sẵn sàng sơ tán theo yêu cầu của cơ quan phòng chống thiên tai địa phương khi được yêu cầu. Ngoài ra, cần thoát nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm khi có dấu hiệu trượt lở đất, di tản đến khu vực trú ấn an toàn có nền đất cao, không đi qua và đến gần vùng có sạt lở đất, không đi qua sông suối, khu vực đã xảy ra mưa lớn, nước chảy xiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản do thiên tai gây ra.