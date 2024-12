Metro TPHCM đón lượng khách 'khủng'

TP - Sau 1 tuần vận hành chính thức, metro số 1 TPHCM đã phục vụ 707.000 lượt hành khách, vượt kế hoạch hơn 270%. Những ngày cuối tuần, lượng hành khách tăng vọt gây nên tình trạng quá tải ở ga trung tâm Bến Thành (quận 1).

Nghìn người xếp hàng

Chiều 29/12, có mặt tại ga ngầm trung tâm Bến Thành (quận 1), PV ghi nhận có hàng nghìn người đang xếp hàng chờ trải nghiệm tàu metro Bến Thành - Suối Tiên. Đây là ngày thứ tám tuyến metro đầu tiên của TPHCM vận hành, khai thác chính thức.

Chia sẻ với PV, anh Đỗ Minh Khoa (ngụ quận 11) cho biết, do là ngày cuối tuần nên đã tranh thủ đưa ba của mình đi thử tàu metro. “Ba tôi nghe nói về công trình này từ rất lâu, tuần trước nghe tin tàu chạy chính thức, ông muốn đi thử. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì thấy rất đông người xếp hàng chờ, không chờ đợi được nên đành phải ra về. Trong tuần do tôi bận đi làm, nên phải tận đến ngày Chủ nhật này mới đưa ba đi tàu được. Tuy nhiên, ra đến ga Bến Thành mới thấy có đông người xếp hàng quá, chúng tôi phải đợi hơn 1 giờ để xếp hàng và được xuống tàu”- anh Khoa nói.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành), trong 7 ngày tuyến metro số 1 TPHCM vận hành chính thức đã có hơn 1340 chuyến tàu hoạt động, phục vụ hơn 707.000 lượt hành khách. Số liệu hành khách đi tàu ngày Chủ nhật chưa được cập nhật đầy đủ nhưng ngày trước đó là ngày 28/12 (thứ Bảy), có hơn 175.000 lượt hành khách đi metro, vượt 450% so với kế hoạch. Con số này đã phá kỷ lục lượng khách đi tàu cao nhất vào ngày đầu vận hành chính thức (ngày 22/12 có gần 150.000 khách đi tàu).

“Nguyên nhân hành khách tăng cao là do 28/12 là ngày cuối tuần. Ngày đầu vận hành tuyến là Chủ nhật, có rất đông người xếp hàng nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm. Sang đến các ngày trong tuần, nhiều người bận đi học, đi làm. Vì vậy, ngày cuối tuần này, nhiều người đã tranh thủ ngày nghỉ để đi trải nghiệm, khiến lượng khách tăng vọt. Công ty đã huy động tối đa nhân lực cùng với các tình nguyện viên để hỗ trợ người dân đi tàu an toàn, thuận lợi nhất” - đại diện HURC1 cho biết.

Một cán bộ vận hành tuyến metro số 1 TPHCM cho biết, trong những ngày cao điểm, do lượng khách đi tàu quá đông nên giờ đóng/mở cửa tàu tại các nhà ga bị kéo dài hơn dự kiến, từ đó khiến một số chuyến tàu bị trễ so với kế hoạch. “Việc này sẽ ảnh hưởng đến hành trình của các chuyến tàu sau, để đảm bảo khoảng cách an toàn, các đoàn tàu sau sẽ phải di chuyển chậm hơn so với kế hoạch”- vị cán bộ nói.

HURC1 cho biết, theo kế hoạch đặt hàng và biểu đồ giờ đưa ra của Sở GTVT TPHCM, ước tính tuyến metro số 1 sẽ đón 27.257 khách vào ngày đầu vận hành, các ngày còn lại dự kiến đón 38.939 khách/ngày. Như vậy, trong 7 ngày đầu vận hành, metro số 1 TPHCM đã đón lượng khách vượt kế hoạch vận chuyển hơn 270%.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc HURC1, nói: “Con số 150.000 hành khách trong ngày đầu vận hành và mới đây là 175.000 hành khách trong ngày cuối tuần (28/12) là rất lớn. Đây là tín hiệu tích cực, dấu hiệu khởi sắc của giao thông công cộng trong thời gian sắp tới”.

Theo đại diện HURC1, số lượng hành khách sử dụng metro làm phương tiện di chuyển để đi học, đi làm, đi tham quan... ngày càng tăng. Ngoài ra, hành khách đã bắt đầu dùng metro để đi từ trung tâm thành phố đến Bến xe Miền Đông mới ở Thủ Đức và ngược lại. Qua đó cho thấy, metro đang dần dần phục vụ Bến xe Miền Đông mới, dần giải quyết nhu cầu giao thông cho người dân thành phố, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

“Chúng tôi kỳ vọng sau thời gian ngắn nữa metro sẽ hình thành thói quen đi lại mới cho người dân. Đối với các tiện ích xung quanh các nhà ga, công ty cũng đã kết hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng kết nối các phương tiện, giúp hành khách đi lại thuận tiện nhất” - ông Triết cho hay.

Kịp thời khắc phục sự cố

Trong những ngày đầu vận hành, một đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 TPHCM phải tạm dừng hoạt động 10 phút tại ga Ba Son (quận 1) vào tối 26/12 để kiểm tra tín hiệu. Đến chiều 27/12, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp dông, sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro 1 được kích hoạt.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, cho biết, chuyến tàu bị dừng ở ga Ba Son vào tối 26/12 mang số hiệu 1700. Tàu xuất phát từ ga Bến xe Suối Tiên đi về ga Bến Thành. Đến lúc 18h30 thì tàu dừng tại ga Ba Son. Trong lúc kiểm tra, bộ phận điều khiển tàu nhận thấy có một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật.

“Do đây là giai đoạn mới vận hành đoàn tàu, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, nhân viên và phương tiện, nhân viên vận hành đã xin ý kiến và Ban Quản lý Đường sắt đô thị, HURC1 đã quyết định tạm dừng đoàn tàu để phối hợp với nhà thầu HITACHI tổ chức kiểm tra, đánh giá. Sau khoảng hơn 10 phút kiểm tra, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại” - ông Bằng cho biết.

Về việc hệ thống an toàn điện được kích hoạt vào chiều 27/12, đại diện HURC1 cho biết, ngay sau khi hệ thống được kích hoạt, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và đơn vị đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại bình thường.

“Do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, việc này làm ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các hành khách, chúng tôi sẽ phục vụ với tất cả vì sự an toàn và thuận thuận tiện của hành khách”, đại diện HURC1 cho biết.