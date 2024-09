Mercedes-Benz G-Class thuần điện chốt lịch ra mắt Đông Nam Á

TPO - Sau khi được giới thiệu tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 4, Mercedes-Benz G-Class thuần điện sẽ cập bến thị trường Đông Nam Á từ tháng 10 này.

Mercedes-Benz đã xác nhận sẽ chính thức ra mắt mẫu G-Class thuần điện tại thị trường Đông Nam Á với điểm đến đầu tiên là Thái Lan vào tháng 10/2024. Động thái mở ra cơ hội cho mẫu SUV điện xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong tương lai.

Tên gọi chính thức đầy đủ của xe khi về Thái Lan là Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Do được nhập khẩu nguyên chiếc nên khả năng cao thiết kế và trang bị của xe sẽ không thay đổi so với xe ở thị trường quốc tế.

G580 là mẫu G-Class chạy điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Mercedes-Benz. Xe vẫn giữ nguyên vóc dáng hình hộp hầm hố của các mẫu G-Class truyền thống cũng như tỷ lệ phân bổ thân xe.

Do là xe điện nên Mercedes-Benz G580 được bổ sung một vài chi tiết để tối ưu khí động học hơn như ca pô nâng cao một chút hay hốc gió điều hướng gần vòm bánh sau. Đuôi xe có hộp để gắn lốp dự phòng hoặc hòm đồ chứa các vật dụng thiết yếu như cáp sạc.

Theo công bố của nhà sản xuất, Mercedes-Benz G580 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.624 x 1.931 x 1.986 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 250 mm, mang lại khả năng lội nước ở mức 850 mm.

Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G580 là 4 mô-tơ điện chia đều cho 4 bánh cho tổng công suất 579 mã lực và mô-men xoắn 1.164 Nm. Hãng cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây cùng vận tốc tối đa 180 km/h dù xe nặng hơn 3 tấn.

Mẫu SUV điện được trang bị độc quyền hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo cầu cứng phía sau. Gầm xe có khung bảo vệ làm bằng carbon và các chất liệu bền khác để bảo vệ cụm pin dung lượng 116 kWh đặt dưới sàn.

Mercedes-Benz G580 có phạm vi hoạt động lên tới 473 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 200 kW, cho phép nạp 10-80% chỉ trong 32 phút.

Mặc dù là một mẫu SUV địa hình nhưng G580 vẫn được cung cấp nhiều trang bị nội thất hiện đại. Bao gồm: bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, màn hình giải trí cho khách hàng ở hàng ghế thứ hai, hệ thống loa Burmester và đèn viền nội thất.

Hiện giá của Mercedes-Benz G580 with EQ Technology khi về Thái Lan vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường quê nhà Đức, mẫu SUV điện có giá khởi điểm từ 142.621 Euro (khoảng 3,9 tỷ đồng).