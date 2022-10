Meghan Markle lại bị chỉ trích

TPO - Nhà văn chuyên viết tiểu sử Hoàng gia Anh Angela Levin chỉ trích Meghan Markle mang giọng điệu bề trên sau khi Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố bỏ công việc người mẫu trên game show vì không chịu được hình tượng xinh đẹp nhưng ngu ngốc.

Trên kênh podcast Archetypes ngày 18/10, Meghan Markle chia sẻ với khách mời Paris Hilton về khoảng thời gian mới bước chân vào showbiz, làm người mẫu cho game show truyền hình của đài NBC Deal or No Deal từ năm 2006 đến 2007.

Trong chương trình, Meghan cùng 25 người mẫu khác mặc trang phục gợi cảm, có nhiệm vụ giữ vali đánh số cho người chơi lựa chọn để tìm ra nơi giữ món tiền thưởng 1 triệu USD.

Meghan thừa nhận đó là hợp đồng công việc khá tốt cho người mới vào nghề như cô. Dù bày tỏ sự biết ơn đối với trải nghiệm giúp cô chi trả hóa đơn trong thời gian ngắn, Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ đã từ bỏ sau khi lên sóng được 34 tập vì chương trình biến cô trở thành “bimbo” – từ chỉ những phụ nữ xinh đẹp nhưng không sáng dạ.

“Công việc đó chỉ là về vẻ đẹp chứ không liên quan đến đầu óc. Cuối cùng tôi bỏ chương trình. Tôi còn hơn những gì tôi bị định hình trên sân khấu. Tôi không thích bị ép buộc trở thành một phụ nữ có ngoại hình nhưng không có chiều sâu. Đó là cảm giác của tôi vào thời điểm đó”, Meghan nói.

Theo Meghan, cô và các đồng nghiệp phải xếp hàng để thực hiện nhiều liệu pháp làm đẹp khác nhau gồm độn áo ngực, gắn mi giả và cài thêm tóc. “Chúng tôi thậm chí còn được tặng phiếu giảm giá thuộc da mỗi tuần vì có khuôn mẫu rõ ràng cho chúng tôi trông như thế nào”, cô kể.

Meghan cho biết thêm người phụ trách chương trình còn đưa ra mệnh lệnh cho những người mẫu hóp bụng vào trước khi máy quay bắt đầu làm việc.

Từ kinh nghiệm bản thân, Meghan đặt kỳ vọng cao hơn ở con gái út Lilibet: “Tôi muốn Lili của tôi được học hành, trở nên thông minh và tự hào về những điều đó”.

Nhiều khán giả ủng hộ suy nghĩ của Meghan: “Cô ấy là người truyền cảm hứng và có hàng tỷ người hâm mộ trung thành theo đúng nghĩa đen”, “Cô ấy chắc chắn có ý thức cao về bản thân”, “Tôi yêu cô ấy”...

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng chỉ trích người đẹp sinh năm 1981 thảo mai, trịch thượng và coi thường công việc người mẫu. Họ để lại bình luận phản đối: “Vị trí mà cô ta đang có là nhờ kết hôn với người có địa vị. Cô ta chẳng làm được gì cả”, “Tự cô ta nộp đơn xin việc và chấp nhận nó trong suốt 34 tập. Cô ta hoàn toàn có thể tìm công việc khác yêu cầu về trí tuệ hơn. Không nên đổ lỗi cho ai khi chính mình lựa chọn”, “Tôi có bằng cấp và tôi làm tiếp viên hàng không trong vài năm ở độ tuổi 20. Bây giờ tôi 40 tuổi, làm tiến sĩ. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều đáng quý. Meghan hãy ngừng biến mọi trải nghiệm cuộc sống thành phim truyền hình hoặc sự cố gây tổn thương đi”, “Hãy để Lillibet tự quyết định cuộc sống của mình thay vì làm theo những điều mẹ mong muốn! Cô bé tội nghiệp, cô bé không biết hành trình tương lai khó khăn như thế nào khi có người mẹ như vậy”...

Angela Levin, nhà văn chuyên viết tiểu sử về Hoàng gia Anh, cũng khó chịu với Meghan. Trên The Sun, bà Levin chỉ trích cựu diễn viên vô ơn khi phủ nhận công việc giúp cô đặt nền móng cho sự nghiệp trong ngành giải trí. Nữ tác giả nhận xét cách nói chuyện của Meghan mang giọng điệu bề trên.

“Cô ta giành lấy công việc đó vì cô ta không có bất kỳ công việc nào khác. Nếu cô ta có não, tại sao cô ta không nghĩ đến việc đó từ đầu. Cô ta không cần phải làm công việc đó”, bà Levin bức xúc.

Khẳng định không nhằm vào Meghan, Claudia Jordan, cựu người mẫu từng giữ vali số 1 của Deal or No Deal, bảo vệ game show nổi tiếng bằng bài đăng trên Instagram: “Vâng, tuyển người mẫu trên chương trình truyền hình không nhất thiết cần trí tuệ. Nhưng mỗi tập, các nhà sản xuất đều chọn ra 5 người mẫu có tính cách vui vẻ và hướng ngoại để trao micro tương tác với thí sinh. Chương trình không bao giờ đối xử với chúng tôi như bimbo. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhờ chương trình đó. Đó là loại cơ hội mà bạn phải tự mình tạo ra. Nếu bạn chỉ xuất hiện và không tham gia, bạn không nhận được nhiều từ nó. Nhưng nếu bạn biết nắm bắt khoảnh khắc, không có giới hạn nào cho bạn chạm tới những cơ hội”.

Theo New York Post, sau khi rời Deal or No Deal, Claudia Jordan có sự nghiệp thành công với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, dẫn chương trình truyền hình, ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân.

