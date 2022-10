Sao ‘Harry Potter’ kể chuyện trốn khỏi trại cai nghiện

TPO - Chưa đầy 24 giờ sau khi nhận phòng, ngôi sao “Harry Potter” Tom Felton chạy trốn khỏi trại cai nghiện đắt đỏ ở Malibu (California). Anh tìm đến một cơ sở khác để điều trị chứng nghiện rượu nhưng bị đuổi vì ở trong phòng phụ nữ.

Trong cuốn hồi ký mới Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard phát hành ngày 18/10, Tom Felton - nam diễn viên đóng vai Draco Malfoy của “bom tấn” Harry Potter – kể chi tiết về quãng thời gian vật lộn với chứng nghiện rượu.

Ba lần vào trung tâm cai nghiện

Felton cho biết đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện đắt đỏ ở Malibu (Los Angeles, California) không lâu sau khi nhận phòng. Anh chạy đến một bãi biển ở California và gào khóc nức nở.

“Đột nhiên, sự thất vọng bùng lên trong tôi. Tôi nhận ra lần đầu tiên tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi bị bao trùm bởi cảm giác minh mẫn và tức giận. Tôi bắt đầu la hét với Chúa, vào bầu trời, vào tất cả mọi người và không ai cả. Tôi tràn ngập giận dữ vì những gì đã xảy ra với tôi, vì tình huống mà tôi tìm thấy chính mình. Tôi hét lên trước bầu trời và đại dương. Tôi hét cho đến khi tôi xả được hết nỗi niềm và không thể hét nữa”, ngôi sao người Anh viết.

Felton kể vào đêm chạy trốn đó, anh gặp được “ba vị vua” giúp anh vượt qua những giờ khó khăn trong đời. Đầu tiên là nhân viên trạm xăng đã cho anh nước và 20 USD. Tiếp đến, tài xế xe công nghệ chở anh đến Hollywood. Cuối cùng, người phục vụ trong quán rượu cho anh trú tạm cũng như mượn bờ vai để khóc.

Chưa đầy 24 giờ trước đó, Felton đến văn phòng quản lý để thảo luận về lời đề nghị đóng phim. Tuy nhiên, anh phát hiện ra đó thực chất là buổi tư vấn cai nghiện. Tại đây, anh được nghe loạt bức thư, bao gồm một bức do bạn gái cũ, Jade Olivia – trợ lý trường quay trong đoàn phim Harry Potter, viết. Nhưng điều khiến tài tử sinh năm 1987 cảm động nhất lại đến từ người mà anh ít tiếp xúc nhất.

“Luật sư của tôi, người mà tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp, nói chuyện khá chân thành. Anh ấy nói ‘Tom. Tôi không biết rõ về anh nhưng anh có vẻ là chàng trai tốt. Những gì tôi muốn nói với anh rằng đây là lần tư vấn thứ 17 mà tôi góp mặt trong sự nghiệp của mình. 11 trong số họ đã chết. Đừng là người thứ 12”, Felton viết.

Sau khi được tư vấn, Felton đồng ý đến trung tâm cai nghiện ở Malibu dù nhanh chóng chạy trốn khỏi đó.

Qua sự kiện đó, Felton tìm đến cơ sở điều trị khác nhỏ hơn và không quá sang trọng. Tuy nhiên, anh bị đuổi ra ngoài sau khi được phát hiện ở trong phòng một cô gái.

“Đôi lần, các bác sĩ trị liệu bắt gặp tôi đang âu yếm một phụ nữ trẻ bên ngoài tòa nhà. Chúng tôi giả vờ đi đổ rác để gặp nhau. Vào một buổi tối, tôi phạm phải lỗi không thể tha thứ là lẻn vào khu nhà dành cho nữ và vào phòng cô ấy. Thành thật mà nói, tôi không có suy nghĩ bất chính nào. Tôi chỉ muốn xem cô ấy có ổn không vì cô ấy im lặng bất thường trong bữa tối”, nam diễn viên giải thích.

Không thể hoàn thành chương trình cai nghiện, Felton đến bãi biển Venice ở Los Angeles làm tình nguyện viên phát đồ ăn miễn phí. Trong vài tháng ở đây, anh quen và phát triển tình bạn với nam diễn viên ăn chay trường Greg Cipes. Anh cũng bắt đầu tập yoga. “Khoảng thời gian đó thực sự tái lập trình con người tôi”, Felton nhớ lại.

Từ đó, ngôi sao Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ dần kiểm soát được cuộc đời mình. Anh nhận nuôi một chú chó và sống hạnh phúc. Vì lý do này, anh bị sốc khi cơn nghiện rượu tái phát vài năm sau đó mà không có bất kỳ dấu hiệu hay nguyên nhân cụ thể nào.

Nam diễn viên 8X phải vật lộn mới rời khỏi giường được. Cuối cùng, anh phải quay lại trại cai nghiện. Theo Felton, đó là một trong những quyết định khó khăn nhất đối với anh, nhưng đồng thời anh nhận ra mình cần được trợ giúp.

Sự hào nhoáng xỉn màu

Tom Felton được biết đến nhiều nhất với vai diễn Draco Malfoy, phù thủy xấu tính cùng học tại trường Hogwarts với Harry Potter, trong loạt phim đình đám Harry Potter.

Thành công của phim giúp Felton có cơ hội làm việc ở Hollywood vào giữa những năm 2000. Anh nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống náo nhiệt, phù phiếm của kinh đô điện ảnh thế giới. Thời điểm đó, anh hẹn hò với Jade Olivia (từ năm 2008 đến 2016).

“Thế giới của tôi trở thành một trong những cơ hội điên rồ, những đêm đi chơi hoành tráng và tuyệt vời. Tôi thích chúng. Jade cũng thích chúng. Trong một thời gian, cuộc sống đó rất vui, nhưng chỉ trong một thời gian thôi. Sự hào nhoáng bắt đầu xỉn màu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn cuộc sống như thế. Thời gian trôi qua, một sự thật không mấy dễ chịu lặng lẽ hiện ra với tôi: Tôi không muốn điều đó... Tôi đang ở vị trí may mắn và đặc quyền, nhưng có điều gì đó không chân thực về cuộc sống mà tôi đang trải qua”, Felton mô tả trong sách.

Nhận ra điều đó khiến Felton nhớ về quá khứ, nhớ những cuộc nói chuyện bình thường với ai đó không biết và quan tâm anh là ai. Felton cũng nhớ mẹ.

Nam diễn viên dần dành nhiều thời gian hơn tại Barney’s Beanery, quán bar lâu đời ở Hollywood. Trước đó, Felton hầu như không đụng đến rượu nhưng thời điểm đó anh uống chất có cồn mỗi ngày, còn mang theo bên người để giải tỏa cơn thèm bất kỳ lúc nào.

“Tình trạng tồi tệ đến mức tôi không nghĩ được điều gì ngoài việc uống một ly trong khi làm việc. Tôi không chuẩn bị trước cho điều này, không phải là con người chuyên nghiệp tôi muốn trở thành. Dù vậy, rượu không phải là vấn đề. Nó chỉ là một triệu chứng”, anh chia sẻ.

Cuốn sách của Felton không đề cập đến sự cố gục ngã trên sân golf trong giải đấu dành cho người nổi tiếng năm 2021. Đầu năm nay, Felton giải thích nguyên nhân do không ngủ và bay đường dài đến Wisconsin (Mỹ), gián tiếp phủ nhận nghi vấn say xỉn.

Tú Oanh