'Bác Hagrid' của Harry Potter qua đời

TPO - Robbie Coltrane, người thủ vai Hagrid trong “Harry Potter” qua đời ở tuổi 72. Nguyên nhân cụ thể chưa được gia đình công bố.

Independent đưa tin nam diễn viên Robbie Coltrane - người nổi tiếng với vai Rubeus Hagrid trong loạt phim Harry Potter qua đời ngày 14/10 (giờ địa phương) tại bệnh viện Hoàng gia Forth Valley ở Larbert, Scotland. Thông tin trên được đại diện của nam diễn viên 72 tuổi xác nhận.

Robbie Coltrane gặp vấn đề sức khỏe trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2015, ông nhập viện khẩn cấp sau chuyến bay đến Orlando, Florida, Mỹ. Năm 2019, chứng viêm xương khớp khiến nam diễn viên phải phẫu thuật đầu gối, đối diện nguy cơ tàn tật.

Coltrane tên khai sinh là Anthony Robert McMillan, sinh ngày 30/3/1950 tại Rutherglen, ngoại ô Glasgow, Scotland. Ông là diễn viên kỳ cựu, nổi tiếng qua 2 tập phim về James Bond Golden Eye (1995), The World Is Not Enough (1999), series phim truyền hình về cảnh sát Cracker… Nhân vật người gác cổng Hagrid trường phù thủy Hogwarts trong Harry Potter đưa ông trở thành ngôi sao toàn cầu.

Xuyên suốt sự nghiệp, ông nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc. Năm 2006, Coltrane vinh dự được phong tước OBE (Order of the British Empire) - Huân chương Hoàng gia Anh.

Đời tư, Coltrane kết hôn với nhà điêu khắc Rhona Gemmell năm 1999. Họ ly thân sau 4 năm chung sống và có hai con chung.

Lần gần nhất, Coltrane xuất hiện cùng đại gia đình Harry Potter trong chương trình đặc biệt Return to Hogwarts kỷ niệm 20 năm loạt phim phù thủy phát hành.

“Di sản bộ phim để lại là thế hệ con cái tôi sẽ cho con cái chúng xem bộ phim. Bạn vẫn có thể xem phim trong 50 năm nữa, điều này dễ mà. Tiếc là khi ấy tôi không còn nhưng Hagrid thì sống mãi”, ông chia sẻ.

Dàn diễn viên Harry Potter gửi lời chia buồn trước sự ra đi của “người giữ chìa khóa Hogwarts”.

Daniel Radcliffe – tài tử thủ vai Harry Potter chia sẻ trên Variety về nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cả hai trong phần phim Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban.

Trong trí nhớ của anh, Robbie Coltrane là người vui vẻ, luôn cổ vũ tinh thần mọi người. Anh đau buồn khi nghe tin Coltrane qua đời. “Tôi thấy may mắn vì được gặp gỡ, làm việc cùng Coltrane. Bác ấy là diễn viên đáng kinh ngạc và là người đáng mến”.

James Phelps, nam diễn viên đóng vai Fred Weasley bày tỏ lòng kính trọng đối với Robbie Coltrane quá cố, anh nhớ những ngày đầu quay Harry Potter và Hòn đá phù thủy.

“Tháng 9/2020 là ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Năm đó tôi 14 tuổi, ngày đầu ra phim trường không giấu được nỗi lo lắng, bác Robbie Coltrane đến và động viên: ‘Hãy tận hưởng điều này đi, cháu sẽ rất tuyệt’”, anh viết trên trang cá nhân.

Trên Twitter, JK Rowling - tác giả Harry Potter mô tả Robbie Coltrane là diễn viên tuyệt vời, tài năng. “Tôi gửi tình yêu và lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh, trên hết là các con anh ấy”, Rowling viết.

Sự ra đi của Robbie Coltrane là nỗi mất mát lớn của công chúng. Với fan của bộ phim, “bác Hagrid” là một phần tuổi thơ, người giữ chìa khóa mở cánh cửa vào thế giới pháp thuật của Harry Potter.