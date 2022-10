Công nương Kate muốn làm lành với Meghan

TPO - Công nương Kate được cho là đang nuôi hy vọng hàn gắn mối quan hệ với em dâu Meghan Markle trong chuyến đi đến Mỹ sắp tới.

Us Weekly dẫn nguồn tin riêng cho biết Công nương Kate đang có kế hoạch giải quyết các vấn đề của cô và Meghan Markle trong chuyến đi tới Boston (khu vực Thịnh vượng chung Massachusetts, Mỹ) vào đầu tháng 12.

“Một khi chuyến đi Boston của Kate và William thành hiện thực, cô dự định chìa cành ô liu cho Meghan để anh em đoàn tụ và hàn gắn rạn nứt”, nguồn tin nói.

Theo người trong cuộc, Vương phi xứ Wales tin rằng sự hòa thuận giữa cô và em dâu là điều mà cố Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana mong muốn.

“Harry và Meghan đang quay cuồng trong lịch trình bận rộn của họ. Nhưng Meghan sẵn sàng tiếp chị dâu miễn là không ảnh hưởng đến công việc”, nguồn tin nói thêm.

Hoàng tử William và Công nương Kate tham dự Lễ trao giải Earthshot Prize thường niên lần thứ hai ở Boston vào ngày 2/12 – đánh dấu chuyến đi đầu tiên đến Mỹ của họ kể từ năm 2014.

Cùng thời điểm, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được mời đến Gala trao giải Ripple of Hope của tổ chức Nhân quyền Robert F. Kennedy ở New York. Đôi vợ chồng vinh hạnh là một trong những người đoạt giải Ripple of Hope năm nay vì “hoạt động về công bằng chủng tộc, sức khỏe tâm thần và các sáng kiến ​​tác động xã hội khác thông qua Quỹ Archewell của họ”.

Căng thẳng giữa hai con dâu Hoàng gia Anh bắt đầu từ năm 2018. Thời điểm đó, cựu diễn viên Mỹ được cho là khiến Kate bật khóc trước đám cưới của Harry và Meghan.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021, ngôi sao Suits khẳng định câu chuyện diễn ra theo chiều ngược lại.

“Vài ngày trước đám cưới, Kate buồn bã về những chiếc váy hoa và điều đó khiến tôi khóc. Điều đó thực sự làm tổn thương cảm xúc của tôi. Đó là một tuần khó khăn. Cô ấy đang buồn vì điều gì đó nhưng cô ấy kiểm soát được và đã xin lỗi. Cô ấy mang đến cho tôi những bông hoa và mảnh giấy có lời nhắn xin lỗi”, Meghan kể.

Quyết định rời bỏ tư cách thành viên Hoàng gia Anh của Harry và Meghan năm 2020 khiến mối quan hệ vốn tồn tại vết nứt càng trầm trọng.

Bộ tứ tái hợp lần đầu sau 2 năm tại tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9. Họ được nhìn thấy đi cùng nhau quanh lâu đài Windsor. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ đó không đủ để xoa dịu mâu thuẫn.

Theo Katia Loisal, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, Kate bắn ra những ánh nhìn lạnh lùng để “đóng băng” Meghan khi lộ diện trước công chúng. “Nhiều lần, Meghan nhìn sang Kate nhưng không được đáp lại”, Loisal nói.

Trong khi hai người phụ nữ sẵn sàng giải quyết bất đồng, Kate Nicholl, tác giả cuốn The New Royals, cho rằng Hoàng tử William chưa thể tha thứ cho em trai.

Tú Oanh