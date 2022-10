The Rock ôm hôn con gái Daniel Craig

TPO - Dwayne ''The Rock'' Johnson dành cho con gái Daniel Craig nụ hôn má và cái ôm chào đón nồng nhiệt trên thảm đỏ buổi ra mắt phim ''Black Adam''.

Ngày 18/10, bom tấn siêu anh hùng mới của vũ trụ DC Comics Black Adam ra mắt tại Anh. Giữa dàn sao đình đám, Ella Loudon, con gái của tài tử Daniel Craig, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi được Dwayne Johnson chào đón nồng nhiệt.

Nữ diễn viên 30 tuổi khoe vòng eo săn chắc trong chiếc váy maxi đen với đường khoét lưng và hông táo bạo. The Rock nổi bật hơn khi mặc lễ phục satin màu tím lộ hình xăm lớn ở ngực.

Tài tử sinh năm 1972 hào hứng khi nhìn thấy Ella. Hai ngôi sao cười tươi trao nhau cái ôm hội ngộ. Dwayne còn nhiệt tình hôn má người đẹp.

Ella Loudon là con gái đầu lòng của cựu điệp viên 007 với vợ cũ Fiona Loudon (kết hôn 1992-1994). Cô từng làm trong ngành y tế, mới chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất từ năm 2018, góp mặt trong một số phim gồm Trauma Is A Time Machine, The Vizitant, Short Term và Maneater. Cô có thời gian hẹn hò người mẫu Ben Hill nhưng được cho là chia tay vào tháng 2/2021.

Dwayne kết hôn với vợ hiện tại Lauren Hashian (38 tuổi) từ năm 2019. Họ có với nhau hai con gái sinh đôi Tiana và Jasmine (6 tuổi). Trước đó, tài tử 7X từng kết hôn nhà sản xuất 53 tuổi Dany Garcia từ năm 1997 đến năm 2008, có con gái 21 tuổi Simone Alexandra Johnson.

Black Adam do The Rock đóng chính, kể về một người Ai Cập 5.000 tuổi bị giam cầm hàng thiên niên kỷ vì những hành vi xấu xa sau khi nhận được siêu năng lực từ các vị thần. Khi được tự do, anh bắt đầu truy bắt và hành quyết tội phạm.

Phim dự kiến ra rạp vào 21/10. Phim cắt nhiều cảnh quay bạo lực, nhạy cảm để được xếp hạng PG-13 (không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn với Collider, hai nhà sản xuất Beau Flynn và Hiram Garcia cho biết muốn khai thác nhân vật Black Adam đúng bản chất mô tả trong nguyên tác truyện tranh, nhưng quyết định chỉnh sửa để có nhiều người hâm mộ được thưởng thức phim. Tuy vậy, phần lớn fan yêu cầu nhà sản xuất chiếu bản đầy đủ trên trực tuyến.

“Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo tôn vinh nhân vật Black Adam. Một trong những điều nổi bật về anh ấy là hung hăng và bạo lực. Làm phim về Black Adam không có điều đó sẽ không chân thực”, Garcia nói.

Theo các nhà sản xuất, phim gốc có cảnh Black Adam giết chết 10 người khác nhau bằng cách thô bạo, dẫn đến bị xếp hạng R (cấm người dưới 18 tuổi). Sau khi thương lượng với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, số lượng nạn nhân giảm xuống còn 5. Họ hy vọng người hâm mộ hài lòng với kết thúc trong phiên bản chỉnh sửa cuối cùng của tác phẩm siêu anh hùng.

Tú Oanh