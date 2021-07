Ronaldo 'vượt mặt' The Rock, trở thành người có thu nhập cao nhất thế giới trên Instagram

TPO - Không chỉ sở hữu tài khoản Instagram có nhiều người theo dõi nhất thế giới, siêu sao người Bồ Đào Nha còn kiếm được khoản tiền khổng lồ từ nền tảng mạng xã hội này.

Theo ước tính của Công ty tiếp thị truyền thông xã hội Hopper HQ, Cristiano Ronaldo đã vượt qua siêu sao Hollywood Dwayne "The Rock" Johnson để trở thành người có thu nhập cao nhất thế giới trên mạng xã hội Instagram. Bên cạnh đó, tài khoản Instagram của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha cũng sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới - 308 triệu người.

Theo thống kê, với hơn 300 triệu người theo dõi trên Instagram, Ronaldo sẽ kiếm được 1,2 triệu bảng, tương đương khoảng 38 tỷ VNĐ từ các nhà quảng cáo cho mỗi bài viết mà anh đăng lên mạng xã hội này. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá dẫn đầu bảng xếp hạng những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất từ Instagram. Thông thường, thành tích này sẽ thuộc về các diễn viên Hollywood, ca sĩ hoặc ngôi sao truyền hình thực tế.

The Guardian cho biết siêu sao 36 tuổi có thể kiếm được số tiền hơn 40 triệu đô la mỗi năm từ Instagram, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Xếp thứ hai trong danh sách thu nhập cao trên Instagram là Dwayne "The Rock" Johnson, ngôi sao Hollywood, nhà sản xuất và đồng thời là huyền thoại đấu vật WWE. "The Rock" kiếm được 1,1 triệu bảng cho mỗi bài đăng. Theo sau "The Rock" là ca sĩ nhạc Pop Ariana Grande - người đang nắm giữ kỉ lục về bức ảnh nhận được nhiều lượt like nhất trên Instagram.

Ngoài ra, bảng xếp hạng những người nổi tiếng "cá kiếm" nhất trên Instagram còn có Kim Kardashian, Beyoncé, Grande, Selena Gomez,...

Ngọc Ánh