Maroon 5 liên tục “khoe ảnh” về “thành phố không ngủ” Grand World

Dư âm mãn nhãn của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc United Center với sự góp mặt của tượng đài pop rock toàn cầu và dàn nghệ sĩ cá tính của Vbiz… vẫn không ngừng “chiếm sóng” cộng đồng mạng suốt những ngày qua. Maroon 5 check-in Grand World kèm hashtag 8Wonder, liên tục “khoe” trên story Instagram của nhóm những hình ảnh, clip ấn tượng do người hâm mộ ghi lại.

Maroon 5 đã check-in “thành phố không ngủ” Grand World

Sau hơn 75 phút bùng nổ cùng 11.500 khán giả tại chỗ và hơn 4 triệu người theo dõi trực tuyến siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival, Maroon 5 lại càng khiến người hâm mộ Việt Nam “mát lòng mát dạ” khi check-in tại Grand World, kèm hashtag 8Wonder. Không dừng lại ở đó, liên tục trước và sau sự kiện, “biểu tượng pop rock đương đại” còn thoải mái khoe những hình ảnh, clip biểu diễn “cực xịn” do chính khán giả tham dự sự kiện đăng tải.

Có thể thấy, quy mô hoành tráng, sân khấu kỳ vĩ đậm chất nghệ thuật, không gian trình diễn đỉnh cao ngay bên cạnh bờ biển Bãi Dài thơ mộng… hòa cùng sự cuồng nhiệt của khán giả đã tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với nhóm nhạc huyền thoại trong lần đầu tiên đến Việt Nam trình diễn. Không chỉ “cháy” hết mình với 15 bản hit bất hủ, nhóm trưởng Adam Levine còn khiến không khí đêm nhạc như muốn “vỡ tung” khi bất ngờ xuống tận khán đài trình diễn, ngẫu hứng selfie cùng đám đông đang reo hò bằng điện thoại của khán giả và cởi phăng áo khoe body… Càng về cuối, 8Wonder Winter Festival càng nhiệt với những màn tung hứng đầy cảm xúc của cả nhóm trước khi kết show với “thánh ca đám cưới” Sugar.

Một nguồn tin tiết lộ sau sự kiện, hiếm khi nào vị nhóm trưởng tài hoa của Maroon 5 lại phấn khích tương tác với khán giả nhiều đến như vậy. “Chúng tôi rất vinh dự được đến với Việt Nam, một nơi rất xinh đẹp, trong show diễn đầu tiên này. Phải mất đến 20 năm chúng tôi mới đến Việt Nam nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại, và lần sau nhất định sẽ sớm hơn”. Đây chính là những lời tự sự của Adam Levine “đốn tim” người hâm mộ trên sân khấu “hỗn thiên cầu” tuyệt mỹ, lung linh như một vũ trụ thời gian huyền ảo thu nhỏ bên bờ biển Bài Dài thơ mộng.

Check-in 1.001 kiểu mùa lễ hội ở “thành phố không ngủ”

Không chỉ Maroon 5, các nghệ sĩ Việt tham dự sự kiện cũng “chăm chỉ” khoe ảnh trình diễn và trải nghiệm tại tâm điểm 8Wonder giữa “thành phố không ngủ” Grand World. Từ dàn lineup cá tính như Phương Ly, Tóc Tiên, Double2T… đến những nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà và ông xã, Andree... đều đã sở hữu vài kiểu ảnh ấn tượng tại đây. Có thể thấy Grand World đã mang đến cho cả thần tượng và du khách hàng nghìn điểm vui chơi, tham quan, check-in đẳng cấp.

Đó là chợ đêm Grand World phiên bản mới, Lễ hội bia Wake Up Beer Fest, đại cảnh cây thông khổng lồ cao hơn 20m... mang đậm không khí hội hè bất tận. Du khách cũng không thể bỏ qua những công trình biểu tượng lừng danh của “thành phố không ngủ”: Nhà Tre lớn nhất Việt Nam vừa đạt giải thưởng Architecture Masterprize 2023, kênh đào Venice thơ mộng, công viên nghệ thuật đương đại Urban Park, Bảo tàng gấu theo mô hình retailtainment đầu tiên tại Việt Nam, loạt show thực cảnh hoành tráng và mãn nhãn như Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice…

Mỗi chiều thứ 6, thứ 7 hàng tuần, du khách sẽ được hòa mình vào Lễ diễu hành Wake Up Santa và yêu tinh xanh rộn ràng khắp siêu quần thể Phú Quốc United Center hay Lễ Hội Đua Thuyền Quý Tộc trên Hồ Tình Yêu Grand World. Hàng loạt tiết mục trình diễn ấn tượng: xiếc, biểu diễn nghệ thuật đường phố… mang lại bầu không khí nhộn nhịp, đầy sức sống.

Đặc biệt, những con phố thương mại Grand World không chỉ là địa điểm check-in lý tưởng với kiến trúc độc đáo, trang hoàng rực rỡ mà còn luôn tấp nập bước chân du khách khám phá thành phố đảo. Khách du lịch có thể thưởng thức ly café, món nước uống quen thuộc của The Coffee House hay Trung Nguyên Legend… mua sắm sản vật địa phương, đặc sản 3 miền, thưởng thức ẩm thực năm châu từ tinh hoa mĩ vị đến món ngon đường phố trứ danh… Nơi đây còn mang đến cơ hội sắm những sản phẩm quà tặng sáng tạo mang tính ứng dụng cao, đậm nét văn hóa Việt như Ly hoa sen thủy tinh, Sổ tay, Quạt lá sen tạị Ecolotus. Du khách cũng có thể thả mình “chill" giữa không gian minibar ngoài trời thoáng đãng, phóng khoáng, lai rai lấp đầy dạ dày với những món nhậu "ngon hết xảy": gỏi cá trích, tôm nướng sa tế, sò điệp nướng phô mai bên ly craft beer hoa quả thủ công trứ danh… tại Oyster Mini bar mới toanh vừa được ra mắt tại khu vực Chợ Đêm Grand World.

Trải nghiệm đỉnh cao của du khách sẽ tiếp tục được nối dài cho đến tận năm mới với bộ ba đại nhạc hội countdown 2024 đẳng cấp quốc tế diễn ra tối 31/12, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Vbiz cùng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ 3 điểm bắn tuyệt đẹp tại bắc đảo, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, trọn vẹn, đánh dấu khởi đầu năm mới đầy hân hoan và thịnh vượng. Đặc biệt, đêm countdown tại Hồ Tình Yêu – Grand World với chủ đề “Wake Up New Year” sẽ đưa du khách trải qua hành trình cảm xúc của ba “cung bậc” thăng hoa, chào đón năm mới 2024 tràn đầy năng lượng, thịnh vượng và may mắn. Khởi đầu là "Bữa tiệc của những giác quan" - lời mời đưa du khách bước vào không gian mang đậm màu sắc châu Âu cổ điển từ "chàng hoàng tử" Hoàng Dũng và các vũ công show "Sắc Màu Venice". Nối tiếp là "Phú Quốc bừng tỉnh" với sự chuyển mình mạnh mẽ, bùng nổ với những cảm xúc trẻ trung từ các nghệ sĩ gen Z Wren Evans, Sofia và hiệu ứng futuristic cực đỉnh; để cùng vỡ oà trong "Hội vui tuyệt đỉnh" khi 2 "chị đẹp" Phương Vy Idol và Trang Pháp cùng các vũ công trình diễn trên những con thuyền Gondola lộng lẫy trong đại tiệc pháo hoa rực rỡ.

Kết nối với hệ sinh thái trải nghiệm trọn vẹn của Phú Quốc United Center, từ Grand World, du khách có thể đến VinWonders Phú Quốc chiêm ngưỡng show diễn nàng tiên cá tại thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới, thử sức với hàng trăm trò chơi đỉnh cao… hay tham quan vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari… và hòa mình vào bầu không khí “lễ hội của lễ hội” bất tận.

Chuỗi hoạt động hội hè nối tiếp náo nhiệt không ngừng nghỉ xuyên ngày đêm… góp phần đưa Grand World, Phú Quốc United Center trở thành điểm đến lý tưởng để du khách cùng gia đình, bạn bè “chơi hội hết mình” những ngày đảo ngọc đẹp nhất năm./.

Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival diễn ra vào ngày 16/12 nằm trong khuôn khổ lễ hội Wake Up Festival 2023 tại Phú Quốc United Center với 3 đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế cùng hàng loạt lễ hội chủ đề, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí "xuyên ngày đêm". Tâm điểm không thể bỏ lỡ là siêu nhạc hội quốc tế “bom tấn” 8Wonder đêm 16/12 với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam: Tóc Tiên, JustaTee, Phương Ly, Double2T, Grey D và DJ 2Pillz. Đầy ắp những hoạt động thú vị trải dài xuyên suốt, Phú Quốc United Center xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho bạn cùng gia đình, bạn bè “chơi hội hết mình” dịp cuối năm. Xin trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ chính: VNPAY - công ty Fintech hàng đầu Việt Nam, be - Nền tảng đa dịch vụ, cung cấp giải pháp cho mọi nhu cầu hàng ngày của bạn, các nhà đồng tài trợ: Suntory PepsiCo Việt Nam, Heineken Silver và Tập đoàn TH - nhãn hàng Trà tự nhiên TH true TEA, cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông kenh14.vn và BEAT Network đã đồng hành cùng chương trình. Xin trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ chính: VNPAY - công ty Fintech hàng đầu Việt Nam, be - Nền tảng đa dịch vụ, cung cấp giải pháp cho mọi nhu cầu hàng ngày của bạn, các nhà đồng tài trợ: Suntory PepsiCo Việt Nam, Heineken Silver và Tập đoàn TH - nhãn hàng Trà tự nhiên TH true TEA, cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông kenh14.vn và BEAT Network đã đồng hành cùng chương trình.