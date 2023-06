Manulife Việt Nam tiếp tục tri ân khách hàng

Vừa qua, Manulife Việt Nam đã tiến hành trao thưởng cho những khách hàng may mắn trong khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng tham gia bảo hiểm trong quý 1 năm 2023. Sự kiện thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 1.000 khách hàng và đại lý tại khách sạn Intercontinental Landmark72, Hà Nội. Tại lễ tri ân, các khách hàng may mắn trúng giải đã chia sẻ với ban tổ chức về niềm tin và lý do quyết định tham gia bảo hiểm.

Theo Bà Trịnh Bích Ngọc, Giám đốc Khối Chất lượng Phân phối và Phát triển Kênh Omni, "Việc bảo vệ những gì bạn có là rất quan trọng, cho dù đó là việc có đủ nguồn tiền để thanh toán các hóa đơn y tế hay là đạt được an toàn tài chính để bảo vệ gia đình bạn nếu bạn gặp sự cố không may hoặc mất khả năng tạo ra thu nhập. Việc mua bảo hiểm càng sớm, chi phí càng rẻ. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ là cung cấp cho khách hàng những giải pháp cần thiết để lấp đầy những khoản ‘thiếu hụt bảo vệ’ mà họ đang đối mặt để sớm xây dựng các kế hoạch tài chính phù hợp". Được biết, Manulife đã trao tặng 35 giải thưởng đến các khách hàng may mắn trong chương trình tri ân khách hàng vừa qua, bao gồm 05 chuyến du lịch Châu Âu cho 02 người, 10 xe Vespa GTS Super Sport và 20 iPhone 14 Pro Max. Trong năm vừa qua, Công ty đã tiến hành chi trả gần 7.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 36% so với năm 2021. P.V