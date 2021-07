Mang tiền giả đi mua ma tuý

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả. Từ vụ án này công an tiếp tục phát hiện dây mua bán ma túy.

Ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Dương Thị Cẩm Thu (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) và Diệc Triển Danh (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) và Lý Văn Lợi (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai, sáng 5/4/2021, một phòng giao dịch của ngân hàng thương mại đóng tại Khu công nghiệp Amata (TP Biên Hòa) trình báo cơ quan công an về việc đơn vị này vừa phát hiện một khách hàng mang 31,5 triệu đồng nghi là tiền giả đến gửi vào tài khoản ngân hàng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, khách hàng là anh D.V.K. (44 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) đã mang tổng cộng 63 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng đến phòng giao dịch trên để gửi vào tài khoản.

Làm việc với cơ quan công an, anh D.V.K. trình bày tối 4/4, anh K. lái xe ô tô đi đón 2 người khách (1 nam và 1 nữ) từ quận Tân Bình (TP.HCM) chở đi huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) do người quen nhờ. Trên đường đi, anh K. nghe người khách nữ liên tục nhận được điện thoại của người khác yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Qua cuộc trò chuyện, người khách nữ nói trong tài khoản đã không còn tiền và hiện chỉ còn tiền mặt mang theo.

Sau đó, vị khách nữ nhờ anh K. chuyển giùm số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản cho một người khác. Thấy tình huống của khách khá gấp, anh K. đồng ý và đã nhận số tiền 32,3 triệu đồng (bao gồm cả 2,3 triệu đồng tiền thuê xe) người phụ nữ đưa nhờ chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản cho một người có tên Diệc Triển Danh.

Ngày hôm sau, anh K. mang số tiền này đến phòng giao dịch ngân hàng nói trên để nạp vào tài khoản thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện là tiền giả.

Lực lượng công an xác định, sau khi anh K. chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản cho Diệc Triển Danh được khoảng 15 phút thì số tiền trên lại tiếp tục được chuyển sang một tài khoản có tên L.T.U.L.có địa chỉ ở TP HCM. Công an làm việc với Diệc Triển Danh, Danh khai trước đó được 2 đối tượng có tên Tài và Su mượn tài khoản để nhận số tiền chuyển khoản từ anh K. Đồng thời. Danh còn được các đối tượng này cho 2 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tiếp tục xác minh người có tên L.T.U.L. đứng tên nhận số tiền từ tài khoản của Diệc Triển Danh, công an xác định, người này chỉ đứng tên giùm cho một người khác (từng là hàng xóm nhưng hiện không xác định nơi ở).

Tiền giả dùng để mua bán ma tuý

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ người có tên Tài và Su chính là Huỳnh Tấn Phát và Dương Thị Cẩm Thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ Phát và Thu tại quận Tân Phú và thu giữ thêm 160 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng nghi làm giả. Tại cơ quan công an, Phát và Thu khai nhận toàn bộ số tiền giả trên là do Lý Văn Lợi dùng để trả tiền mua ma túy cho Phát và Thu.

Trước đó, ngày 4/4, Lợi gọi điện cho Phát và Thu hỏi mua 100 viên thuốc lắc cùng một số lượng ma túy đá với tổng số tiền 114 triệu đồng. Phát và Thu mang ma túy ra tỉnh Bình Thuận để giao cho Lợi. Tối 4/4, sau khi nhận ma túy từ Phát và Thu, Lợi đã dùng 105 triệu đồng tiền giả và 9 triệu đồng tiền thật để trả cho cho các đối tượng này.

Lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lợi để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Lý Văn Lợi khai, giữa tháng 3/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Lợi dùng 30 triệu đồng tiền thật để mua 105 triệu đồng tiền giả. Lợi và các đối tượng đã thực hiện mua bán tiền giả tại khu vực TP Thủ Đức. Mua được 105 triệu đồng tiền giả, Lợi mang về dùng để mua ma túy của Phát và Thu. Qua công tác giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ 223 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng thu giữ trong vụ việc trên đều là giả.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, cơ quan công an cũng đã chuyển hồ sơ cho công an TP.HCM và tỉnh Bình thuận để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.