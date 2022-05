Mãn nhãn màn trình diễn cảnh sát khống chế các đối tượng chống đối có vũ khí

TPO - Sáng 8/5, tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Bộ Công an tổ chức khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) Vòng loại Bảng thi số 7.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật cho CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an các đơn vị, địa phương và các Trường CAND.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ở bảng thi số số 7 do đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức gồm các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Thuận và T05 (Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân).

Hội thi diễn ra từ 6-10/5 với nhiều nội dung.