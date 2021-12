Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2020 trước trận gặp Việt Nam vì COVID-19

TPO - Sau khi nhận trận thua xấu hổ trước RB Leipzig tại Champions League hôm giữa tuần, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay PSG, Man City rất cần một trận thắng để xoa dịu nỗi đau. Thật may mắn khi hôm nay, họ lại được gặp một Wolves đang trồi sụt.

TPO - Lịch thi đấu vòng 16 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu, kênh phát sóng Ngoại hạng Anh 2021/22 Man City vs Wolves, Norwich vs MU , Liverpool vs Aston Villa nhanh nhất, chính xác nhất.