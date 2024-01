Mai Phương nhảy See tình ở Hoa hậu Thế giới

TPO - Hoa hậu Mai Phương sẽ trình diễn điệu nhảy nổi tiếng từ ca khúc "See tình" trong phần thi Dance of the World của cuộc thi Miss World tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 4.

Ngày 7/1, bà Phạm Kim Dung chủ tịch Miss World Vietnam cho biết Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trình diễn điệu nhảy nổi tiếng từ ca khúc See tình trong phần thi Dance of the World của cuộc thi Miss World tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 4.

"Với sự thành công của ca khúc See tình trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời là bài hát được thực hiện bởi thế hệ trẻ Việt Nam và mang những âm điệu dân gian vô cùng tự hào, chúng tôi quyết định lựa chọn đây là ca khúc đồng hành cùng Mai Phương trong phần biểu diễn Dance of the World tại Miss World", bà Kim Dung nói.

Dance Of The World là phần trình diễn mở màn của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Đây được xem cơ hội để đại diện của các quốc gia có thể giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế thông qua những điệu nhảy.

Lý giải về việc chọn một ca khúc hiện đại như See tình cho phần thi Dance of the World, bà Kim Dung nói: "Chúng tôi tin rằng See tình sẽ là chất liệu khác biệt, hội đủ cả vẻ đẹp hiện đại và truyền thống của Việt Nam, là một màu sắc mới mẻ mà Miss World được thấy về đất nước chúng ta từ trước đến nay".

Hiện tại, Hoa hậu Mai Phương tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Miss World. Khán giả có thể theo dõi hành trình chuẩn bị của cô thông qua series Road to Miss World - Hành trình đến với Hoa hậu Thế giới.

Không chỉ trình diễn See tình, Mai Phương còn mang đến Miss World năm nay một ca khúc được cô và ê-kíp chuẩn bị riêng cho phần thi tài năng. Ca khúc do nhà sản xuất DTAP là music producer, phụ trách hòa âm phối khí và thu âm.

DTAP đã cố vấn chất liệu âm nhạc và cách truyền tải thông điệp sao cho ấn tượng nhất thông qua bài hát Mai Phương trình diễn tại Miss World.​​ Nhóm producer đặt để âm hưởng dân gian vào beat nhạc.

Mai Phương cho biết thay vì đợi đến khi được vào Top 5 hay các phần thi như Head to Head Challenge mới nêu ý kiến, cô quyết định chia sẻ ngay trong phần thi tài năng. Mai Phương cho rằng thông điệp ý nghĩa cộng hưởng không gian âm nhạc giúp cô lan tỏa và chạm đến trái tim người nghe.

Về kỹ năng ứng xử, Mai Phương cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Cô đã có cuộc gặp gỡ với 4 giáo viên, phóng viên người nước ngoài và trải qua buổi training kỹ năng phỏng vấn hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam được đánh giá là một trong những người đẹp đã có kinh nghiệm và kỹ năng khi từng tham gia những cuộc thi nhan sắc lớn trong nước.

Mai Phương được biết đến với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát nhờ trình độ IELTS 8.0. Bên cạnh đó, cô được đánh giá có lối ứng xử tự nhiên cùng khả năng tư duy và sử dụng từ vựng một cách sắc bén.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 2. Tuy nhiên ngày 20/12, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa tin cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tiếp tục dời lịch tổ chức.

Theo lịch trình mới, thí sinh bắt đầu có mặt tại Ấn Độ vào ngày 18/2 và chung kết diễn ra ngày 9/4. Đây là lần thứ 3 ban tổ chức Miss World thông báo dời lịch tổ chức.

Đương kim Hoa hậu là người đẹp Ba Lan - Karolina Bielawska. Cô cũng là Hoa hậu Thế giới có nhiệm kỳ lâu nhất lịch sử kể từ khi đăng quang vào năm 2021.